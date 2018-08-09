"Мы посчитали, что все дается слишком легко": главный тренер "Спартака" объяснил поражение от ПАОК

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОК. Также он прокомментировал эпизод с незабитым его командой пенальти, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "Спартак" уже в начале игры повел со счетом 2:0, но в итоге проиграл 2:3. Лидер "красно-белых" Квинси Промес во втором тайме не смог реализовать 11-метровый удар.

"При счете 2:0 мы посчитали, что все дается слишком легко. Стали допускать много ошибок, игра разладилась. А когда теряешь контроль, велик риск, что противник тебя накажет. Так и получилось сегодня. Во втором тайме мы действовали более организованно, имели моменты, хотя и контратаки пропускали, но не смогли сравнять счет", - приводит слова Карреры официальный сайт московского клуба.

Также он ответил на вопрос, сказалось ли то, что Промесу светили лазерной указкой с трибуны во время пробития пенальти.

"Безусловно, это могло сказаться на его ударе. Болельщики ПАОК? Они выполняли свой долг и продолжали поддерживать команду даже при счете 2:0 в пользу "Спартака", - добавил тренер "красно-белых".

Ответная игра состоится в Москве 14 августа.