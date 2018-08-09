Посольство РФ предложило Госдепу предать гласности переписку по "делу Скрипалей"

США ввели "драконовские" санкции против России под надуманным предлогом, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя сообщения об ограничительных мерах из-за "дела Скрипалей".

В ведомстве отметили, что "на уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения".

США предложено предать гласности переписку по инциденту в британском Солсбери. Ответа на данное предложение пока не последовало, заявили в посольстве.

Напомним, российская валюта упала на бирже после сообщений о том, что США вводят новые санкции против России из-за "дела Скрипалей".

Как ожидается, новые ограничительные меры вступят в силу 22 августа.