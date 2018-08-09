"Референдуму в Екатеринбурге быть". КПРФ собирает подписи за референдум против пенсионной "реформы"

Свердловское отделение партии КПРФ на следующей неделе проведет учредительное собрание региональной инициативной группы за референдум против повышения пенсионного возраста. На днях Центризбирком одобрил формулировку вопроса от инициативной группы алтайских коммунистов и их свердловские коллеги оперативно подхватили эстафету. Об этом сообщил в Facebook секретарь обкома Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU

"ЦИК утвердил формулировку вопроса КПРФ для всероссийского референдума по пенсиям. Значит, перед нами открыта дорога для создания региональной инициативной подгруппы для сбора подписей за референдум", - пишет Ивачев. Кроме того, уже начат сбор подписей.

По словам депутата, в инициативную группу войдет не менее 100 человек. Уведомление об этом коммунисты уже подали в областную избирательную комиссию.

Вопрос КПРФ для референдума оказался одним из трех утвержденных Центризбиркомом вопросов для общенародного волеизъявления по поводу повышения пенсионного возраста.

Теперь каждой инициативной группе предстоит зарегистрировать аналогичные группы еще в 42 регионах. После этого ЦИК должен зарегистрировать федеральную инициативную группу по проведению референдума, состоящую из уполномоченных региональных групп. Тогда инициаторы плебисцита должны будут собрать 2 млн подписей в поддержку референдума. Только в этом случае референдум будет назначен.

Добавим, что в городах Свердловской области продолжаются митинги против пенсионной "реформы". 18 августа на протестную акцию выйдут жители Сысерти. А 2 сентября коммунисты проведут в Екатеринбурге акцию "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.