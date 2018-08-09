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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Дмитрий Кобылкин назначил выходца из "Ямала СПГ" главным по Арктике
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министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин (2018) | Фото: Пресс-служба Министерства природы

Уже второй выходец из структур НОВАТЭКа получил пост в Минприроды РФ после прихода в ведомство экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Министр подписал приказ о назначении Сергея Хрущева главой департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

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Сергей Хрущев в 2011 г. занял пост гендиректора "Ямала СПГ", до этого он являлся заместителем директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго, а также возглавлял дочернюю компанию НОВАТЭКа "Таркосаленефтегаз".

Возглавляемый Хрущевым департамент сосредоточится на продолжении работы по комплексному исследованию Арктики и Антарктики, экспедиционным исследованиям Мирового океана, восстановлению ресурсной и научно-исследовательских баз, прокомментировал назначение Кобылкин. Одна из его задач - выполнить "майский указ" президента о развитии арктической зоны и Севморпути.

Добавим, начальник департамента родился 21 февраля 1971 г. в селе Быньги Свердловской области, окончил экономический факультет MBA, коммерческий факультет Гуманитарного университета Екатеринбурга, геологический факультет Пермского государственного университета.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Дмитрий Кобылкин назначил своим первым заместителем бывшего зампредседателя правления компании НОВАТЭК Дениса Храмова.

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09.08.2018 07:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб

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Дмитрий Кобылкин назначил выходца из "Ямала СПГ" главным по Арктике
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