Дмитрий Кобылкин назначил выходца из "Ямала СПГ" главным по Арктике

Уже второй выходец из структур НОВАТЭКа получил пост в Минприроды РФ после прихода в ведомство экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Министр подписал приказ о назначении Сергея Хрущева главой департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

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Сергей Хрущев в 2011 г. занял пост гендиректора "Ямала СПГ", до этого он являлся заместителем директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго, а также возглавлял дочернюю компанию НОВАТЭКа "Таркосаленефтегаз".

Возглавляемый Хрущевым департамент сосредоточится на продолжении работы по комплексному исследованию Арктики и Антарктики, экспедиционным исследованиям Мирового океана, восстановлению ресурсной и научно-исследовательских баз, прокомментировал назначение Кобылкин. Одна из его задач - выполнить "майский указ" президента о развитии арктической зоны и Севморпути.

Добавим, начальник департамента родился 21 февраля 1971 г. в селе Быньги Свердловской области, окончил экономический факультет MBA, коммерческий факультет Гуманитарного университета Екатеринбурга, геологический факультет Пермского государственного университета.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Дмитрий Кобылкин назначил своим первым заместителем бывшего зампредседателя правления компании НОВАТЭК Дениса Храмова.