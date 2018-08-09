В Тюмени ребенок выпал из окна квартиры на 13 этаже

Следователи начали проверку обстоятельств падения ребенка из окна квартиры в тюменской многоэтажке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на 13 этаже дома по Мельничной вечером 8 августа. Следователям предстоит выяснить, почему маленький тюменец остался без присмотра.

Отметим, после того, как падения детей из окон стали угрожающе массовыми, городские власти решили ужесточить ответственность родителей за оставление детей без внимания.