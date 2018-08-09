Долгая каторжная работа, или Новая история про повышение пенсионного возраста

Продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста перед вторым чтением законопроекта в Государственной думе. В Екатеринбурге КПРФ готовит очередную акцию – "Позорный полк". По улицам города 2 сентября пройдет митинг-шествие с табличками депутатов, проголосовавших за "реформу". "Также люди смогут проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес", – заявил организатор мероприятия – первый секретарь свердловского обкома Компартии Александр Ивачев.

Акция проводится для "отмены реформы или хотя бы для ее пересмотра, ведь оказывать давление на "единороссов" не только подписями и митингами, но и максимальной оглаской их личной роли в происходящем – болезненно для депутатов", полагает Ивачев.

Второе чтение законопроекта состоится в Госдуме в сентябре, в рамках него должны быть внесены поправки и учтены различные позиции и мнения по поводу пенсионной "реформы". Депутаты свердловского заксобрания, давшие свой положительный отзыв на инициативу Правительства РФ безо всякого обсуждения с общественностью, теперь, после первой волны митингов, участвуют в круглых столах и говорят, что "проект вызывает у людей различные эмоции, которые нельзя игнорировать и оставаться в стороне". В Екатеринбурге в дискуссиях участвуют представители Пенсионного фонда, министерства социальной политики, экономисты, общественники.

"Помимо модернизации пенсионного возраста, есть и другие показатели, такие как: сохранение всех льгот для льготных категорий граждан, для представителей таких профессий как педагоги, врачи, а также тем, кто работает на Крайнем Севере и на опасных, вредоносных производствах. Поэтому система не ограничивается только одним фактором", – говорит секретарь свердловского отделения "Единой России" Виктор Шептий, слова которого приводит пресс-служба партии.

Депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских, уже проголосовавший за законопроект Правительства в первом чтении, заявляет, что к "реформе" нужно подходить "без эмоций и криков", чтобы "взвешенно принять решение".

"Повышение пенсионного возраста – вопрос серьезный, поэтому к принятию таких вещей нужно подходить осознано, а не с выгодой для своих политических дивидендов. Также я считаю, что серьезные вопросы должны обсуждаться тише, без эмоций и криков, чтобы была возможность взвешенно принять решение, аргументировать свою точку зрения и выслушивать чужую. Ко второму чтению, где будут вноситься поправки, нужно, чтобы все обращения и пересекающиеся вопросы из разных регионов были учтены. Именно поэтому я буду активно проводить встречи и различные обсуждения как со сторонниками, так и с противниками пенсионной реформы для более объективного решения данного вопроса", – рассказал он Накануне.RU.



На митинге 28 июля висела "доска позора". Альшевских посетил акцию лично

Со сторонниками повышения пенсионного возраста в свердловском заксобрании связаться лично нам не удалось.

Но, поговорив с некоторыми депутатами, удалось выяснить, что при принятии пенсионной "реформы" "Единая Россия" в основном ссылается на страны Европы и в частности на их пенсионный возраст. Но забывает, что в России пенсия в разы меньше европейской. Это же касается и качественной медицины, которой многие россияне лишены.

"Поэтому сравнивать возраст для выхода на пенсию в России и на Западе, а также опираться на мировую практику не очень правильно", – прокомментировал Накануне.RU депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, голосовавший против "реформы".

Еще один противник повышения пенсионного возраста в заксобрании региона – депутат Александр Ладыгин, пообщавшись с избирателями в своем округе, делает следующий вывод:

"Реформа проводится с одной простой целью – реформировать трудовое законодательство, а такие понятия, как разрыв между поколениями и закрытие дыр в ключевом фонде – вторичны. То есть "единороссы", являясь крупным капиталом, государственной корпорацией и торговой сетью, хотят, чтобы рынок труда был как можно более гибким. Это значит, что нужно отменить любую защиту работника от работодателя и поставить такие трудовые условия, чтобы люди готовы были работать больше за меньшие деньги. Суть в том, чтобы мы вставали раньше и каторжно работали на хорошо одетого дядю. На публике же нас отвлекают вторичными причинами – цифрами по поводу повышения возраста выхода на пенсию женщинам на восемь лет, мужчинам на пять лет, но все понимают, что вслед за пенсионной "реформой" будут реформировать и трудовое законодательство".

Оксана Кузнецова