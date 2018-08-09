Санкции против "Русала" могут привести к мировому дефициту алюминия

Мипровой рынок столкнется с дефицитом алюминия и резким ростом цен на сплав в случае сохранения санкций против "Русала". Прогноз сделали аналитики Fitch.

Компания попала под санкции США в апреле, условием их снятия стал отказ основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией. "Русал" уже прекратил поставки в ряд стран, из-за чего опасения по поводу дефицита алюминия выражали европейские партнеры компании.

По мнению Fitch, если санкции с компании не будут сняты в октябре, рынок столкнется с дефицитом металла. Кроме того, уже в 2018 г. цены на сплав могут увеличиться до $2,7 тыс. за т, а в 2019 г. - до $3 тыс. за т.

Как сообщало Накануне.RU, введение санкций OFAC отразилось на объемах реализации алюминия компании, в первом полугодии 2018 г. они сократились с 941 тыс. т до 869 тыс. т.