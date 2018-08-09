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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 3
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
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Новости
09.08.2018 07:25 Мск (09:25 Екб)
общество | Пермский край
"Уралкалий" предлагает сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

Компания "Уралкалий" обратилась в Минприроды РФ с просьбой ускорить процесс оформления разрешительных документов на сброс сточных вод с рудника СКРУ-2 в Соликамске в Камское водохранилище в связи с активизацией притока рассола. 
Информацию разместил в соцсетях анонимный источник, наличие такого обращения подтвердил Росприроднадзор.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, Минприроды России запросило мнение федеральных служб и агентств, в том числе и Росприроднадзора, о безопасности сброса "Уралкалием" сточных вод в водохранилище.

"Наша позиция такова, что этот сброс можно осуществить только в случае проведения мероприятий по снижению минерализации рассола, его предварительной очистки в соответствии с установленными нормативами. Сам способ утилизации стоков путем сброса в открытые водоемы разрешен, его реализация регламентирована, и "Уралкалий" просит ускорить процесс согласования, поскольку приток рассола в аварийный рудник активизировался", - сказал Азанов.

По его словам, компания сейчас практикует закачку рассолов в пределах предоставленного горного отвода Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а для его утилизации в открытый водоем она должна подготовить за свой счет проект нормативов сброса водных стоков и согласовать его с природоохранными ведомствами. Отвечая на вопрос, подготовил ли "Уралкалий" такой проект, Азанов ответил: "К нам на рассмотрение он не поступал".

"Уралкалий" не раскрывает содержание документа. "Уралкалий" действительно готовил и продолжает готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2, прокомментировали в компании. "Это постоянный процесс, продолжающийся непрерывно с 2014 г. - момента аварии на руднике и связанный с мероприятиями по поддержанию рудника в рабочем состоянии. Мы не комментируем содержание этих документов, все они носят технический характер и необходимы в рамках взаимодействия с органами власти и надзорными инстанциями. Это нормальная работа, проводимая в рамках существующего законодательства, и отвечающая интересам региона присутствия компании и края в целом", - сообщили в "Уралкалии". 

Директор Горного института УрО РАН Игорь Санфиров пояснил "Интерфаксу", что в калийной промышленности жидкие отходы утилизируются как в шламохранилища, так и путем стоков в водные объекты.

"Чем меньше закачивается рассола в шламохранилище, чем дольше рудник работает, то есть применение другого способа утилизации в виде очищенных стоков в водоем продляет срок эксплуатации рудника", - сказал он отметив, что "ситуация на руднике аварийная уже пятый год, но не катастрофическая".

Как сообщалось, "Уралкалий" в ноябре 2014 г. приостановил работу рудоуправления "Соликамск-2" и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.
Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило "Уралкалию" нарастить объемы закладки. Для гидрозакладки добываемая руда поднимается на поверхность, на фабрике СКРУ-2 из нее извлекается соль, которая смешивается с рассолом и подается обратно в шахту. В результате этого процесса на фабрике производится товарный хлористый калий.

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09.08.2018 07:25 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
09:25 Екб

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"Уралкалий" предлагает сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2
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