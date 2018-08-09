"Уралкалий" предлагает сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2

Компания "Уралкалий" обратилась в Минприроды РФ с просьбой ускорить процесс оформления разрешительных документов на сброс сточных вод с рудника СКРУ-2 в Соликамске в Камское водохранилище в связи с активизацией притока рассола.

Информацию разместил в соцсетях анонимный источник, наличие такого обращения подтвердил Росприроднадзор.



Как сообщил "Интерфаксу" руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, Минприроды России запросило мнение федеральных служб и агентств, в том числе и Росприроднадзора, о безопасности сброса "Уралкалием" сточных вод в водохранилище.



"Наша позиция такова, что этот сброс можно осуществить только в случае проведения мероприятий по снижению минерализации рассола, его предварительной очистки в соответствии с установленными нормативами. Сам способ утилизации стоков путем сброса в открытые водоемы разрешен, его реализация регламентирована, и "Уралкалий" просит ускорить процесс согласования, поскольку приток рассола в аварийный рудник активизировался", - сказал Азанов.

По его словам, компания сейчас практикует закачку рассолов в пределах предоставленного горного отвода Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а для его утилизации в открытый водоем она должна подготовить за свой счет проект нормативов сброса водных стоков и согласовать его с природоохранными ведомствами. Отвечая на вопрос, подготовил ли "Уралкалий" такой проект, Азанов ответил: "К нам на рассмотрение он не поступал".

"Уралкалий" не раскрывает содержание документа. "Уралкалий" действительно готовил и продолжает готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2, прокомментировали в компании. "Это постоянный процесс, продолжающийся непрерывно с 2014 г. - момента аварии на руднике и связанный с мероприятиями по поддержанию рудника в рабочем состоянии. Мы не комментируем содержание этих документов, все они носят технический характер и необходимы в рамках взаимодействия с органами власти и надзорными инстанциями. Это нормальная работа, проводимая в рамках существующего законодательства, и отвечающая интересам региона присутствия компании и края в целом", - сообщили в "Уралкалии".

Директор Горного института УрО РАН Игорь Санфиров пояснил "Интерфаксу", что в калийной промышленности жидкие отходы утилизируются как в шламохранилища, так и путем стоков в водные объекты.

"Чем меньше закачивается рассола в шламохранилище, чем дольше рудник работает, то есть применение другого способа утилизации в виде очищенных стоков в водоем продляет срок эксплуатации рудника", - сказал он отметив, что "ситуация на руднике аварийная уже пятый год, но не катастрофическая".



Как сообщалось, "Уралкалий" в ноябре 2014 г. приостановил работу рудоуправления "Соликамск-2" и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.

Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило "Уралкалию" нарастить объемы закладки. Для гидрозакладки добываемая руда поднимается на поверхность, на фабрике СКРУ-2 из нее извлекается соль, которая смешивается с рассолом и подается обратно в шахту. В результате этого процесса на фабрике производится товарный хлористый калий.