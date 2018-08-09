В Челябинской области заключен под стражу виновник смертельного ДТП

В Челябинской области судом Агаповского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении виновника смертельного ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, 5 августа на 5 км автодороги Магнитогорск - Желтинский в результате столкновения ВАЗ-2114 и Peugeot 207 погибли три человека.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения.