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Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Новости
09.08.2018 04:04 Мск (06:04 Екб)
происшествия | Уральский ФО
В Челябинской области заключен под стражу виновник смертельного ДТП
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Челябинской области судом Агаповского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении виновника смертельного ДТП.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, 5 августа на 5 км автодороги Магнитогорск - Желтинский в результате столкновения ВАЗ-2114 и Peugeot 207 погибли три человека.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения.

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09.08.2018 04:04 Мск | Денис Линов
06:04 Екб

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На Южном Урале в ДТП погибли три человека








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В Челябинской области заключен под стражу виновник смертельного ДТП
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