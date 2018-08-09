Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод

Юмористы и супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко впервые прокомментировали информацию о своем разводе.

Напомним, Степаненко просит взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ процесс по разводу и разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Артисты попросили не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Как сообщила Степаненко, она не видит ничего страшного в разводе и разделе имущества с супругом, так как "у каждого человека в жизни что-то случается". "Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну это житейское дело, ну что, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет", — объяснила юмористка.

Петросян сообщил, что надеется сохранить дружеские и рабочие отношения с нынешней супругой даже после развода. "Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность какую-то", — отметил юморист, сообщает Lenta.ru.