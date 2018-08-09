Сила НДС: в России может вновь подорожать бензин

Повышение НДС повлияет на стоимость бензина в России.

Об этом сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

При этом "о дестабилизации ситуации речи не идет". Он отметил, что на стоимость бензина влияет много факторов. "Не только НДС: акцизы, пошлины влияют. Но мы постоянно мониторим ситуацию на рынке. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, невозможно", — сказал Голомолзин, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести регулирование со стороны государства цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, основной рост топливных цен на АЗС пришелся на май, хотя увеличиваться они начали еще в апреле. Производители, напомним, согласились "заморозить" цены на бензин на уровне 30 мая. По данным Росстата, стоимость бензина в России в последний месяц не увеличивается.