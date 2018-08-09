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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Новости
09.08.2018 03:43 Мск (05:43 Екб)
экономика | В России
Сила НДС: в России может вновь подорожать бензин
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топливо, бензин, заправка, АЗС (2018) | Фото: Накануне.RU

Повышение НДС повлияет на стоимость бензина в России.
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Об этом сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

При этом "о дестабилизации ситуации речи не идет". Он отметил, что на стоимость бензина влияет много факторов. "Не только НДС: акцизы, пошлины влияют. Но мы постоянно мониторим ситуацию на рынке. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, невозможно", — сказал Голомолзин, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести регулирование со стороны государства цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, основной рост топливных цен на АЗС пришелся на май, хотя увеличиваться они начали еще в апреле. Производители, напомним, согласились "заморозить" цены на бензин на уровне 30 мая. По данным Росстата, стоимость бензина в России в последний месяц не увеличивается.

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09.08.2018 03:43 Мск | Денис Линов
05:43 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 02:18 Мск
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Ранее 05.06.2018 09:10 Мск
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Ранее 05.06.2018 08:03 Мск
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Сила НДС: в России может вновь подорожать бензин
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