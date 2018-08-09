В российском МИДе пошутили над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии

В МИД России заявил, что НАТО является "бесполезным блоком" после новостей об ошибочном запуске боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией.

"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — говорится в комментарии в твиттере внешнеполитического ведомства РФ. При этом представители министерства использовали хештег #МИДзнал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал произошедшее ЧП. Он посоветовал Таллину следить не за российскими ВВС, а за "защищающими" Эстонию самолетами НАТО.