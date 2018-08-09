Глава СКР взял на контроль проверку детсада в Астрахани, в котором связывали детей

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления Следственного комитета активизировать проверку персонала детского сада в Астрахани.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в настоящее время проводится доследственная проверка по распространенным СМИ видеоматериалам о том, что в одном из частных детских садов города маленькие дети спят, туго связанные пеленками. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, опрашиваются владельцы и воспитатели детского учреждения.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах проводимой проверки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что няни одного из детсадов связывали детей пеленками, чтобы те быстрее засыпали и не ворочались. Кроме того, малыши лежали "валетом", так как места в дошкольном учреждении для дополнительных кроваток не хватало.