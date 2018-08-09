Трамп написал письмо Путину

Президент России Владимир Путин получит письмо от главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оно передано российской стороне по дипломатическим каналам. По словам пресс-секретаря президента, пока с содержанием послания не ознакомились. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — отметил Песков, сообщает ТАСС.

Ранее американское издание Politico утверждает, что в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин представил главе США Дональду Трампу конкретные инициативы по разоружению.

Напомним, Путин встретился с Трампом 16 июля в Хельсинки. После этого пресс-служба Белого дома заявила, что президент России может посетить Вашингтон с официальным визитом уже этой осенью, такое предложение российскому лидеру сделал советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон