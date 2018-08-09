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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Новости
09.08.2018 01:27 Мск (03:27 Екб)
политика | В России | За рубежом
Трамп написал письмо Путину
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(2003) | Фото

Президент России Владимир Путин получит письмо от главы Белого дома Дональда Трампа.
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Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оно передано российской стороне по дипломатическим каналам. По словам пресс-секретаря президента, пока с содержанием послания не ознакомились. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — отметил Песков, сообщает ТАСС.

Ранее американское издание Politico утверждает, что в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин представил главе США Дональду Трампу конкретные инициативы по разоружению.

Напомним, Путин встретился с Трампом 16 июля в Хельсинки. После этого пресс-служба Белого дома заявила, что президент России может посетить Вашингтон с официальным визитом уже этой осенью, такое предложение российскому лидеру сделал советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон

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09.08.2018 01:27 Мск | Денис Линов
03:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 08:22 Мск
СМИ: Путин предложил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению

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Трамп написал письмо Путину
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