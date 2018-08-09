70-летняя пациентка больницы в Мордовии со сломанной ногой была вынуждена ползти по лестнице

Следователи проверяют снятые очевидцами кадры, на которых видно, как 70-летняя пациентка больницы в городе Ковылкино в Мордовии была вынуждена ползти по лестнице со сломанной ногой.

Как сообщается в телеграм-канале "Следкома", в СМИ появилась информация о том, что пенсионерка ползла, так как лифт не работал, а пандусы и коляски в больнице отсутствовали. Также на кадрах виден автомат по продаже бахил, которые должны выдаваться бесплатно.

В настоящее время следствие опрашивает руководство и сотрудников больницы.