В августе США введут антироссийские санкции из-за "дела Скрипалей"

Американские власти, как ожидается, 22 августа введут очередные санкции против России, передает Reuters.

Как говорят в Госдепартаменте, в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери Москва нарушила международное право, так как соответствии с законом от 1991 года, применение биологического и химического оружия влечет санкции со стороны США. Ограничительные меры в отношении России будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью: электронные устройства двойного назначения и их компоненты, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли. При этом речь не идет о технике для гражданской авиации.

Кроме того, если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не пустит в страну международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй раунд санкций, которые предусматривают понижение уровня дипломатических отношений, запрета авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращении до минимума двухсторонней торговли, сообщает РБК.

Тем временем, американские сенаторы готовят законопроект о санкциях против России. Ограничительные меры должны заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.