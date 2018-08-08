"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"

Руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева о риске остановки работы концерна "Тракторные заводы".

В письме в адрес главы кабинета министров, которое цитирует РБК, сказано, что совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. - это долг перед ВЭБ. Планы ВЭБ отказаться от ранее согласованной с "Ростехом" схемы урегулирования задолженности могут привести к срыву гособоронзаказа.

В концерн "Тракторные заводы" входит "Курганмашзавод", который производит БМП, а до недавнего времени занимался выпуском и БМД. При этом появлялась информация о том, что "Ростех" собирается обанкротить "Курганмашзавод" и объединить его с тульским КБП.

В письме Чемезова говорится о решении привлечь к урегулированию частного инвестора - связанную с "Трансмашхолдингом" группу "Транспортные Компоненты". Вместе с этим ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с "Ростехом" структуре - "Литейное производство".

В настоящее время владельцем концерна "Тракторные заводы" является компания MACHINERY & INDUSTRIAL GROUP N.V., зарегистрированная в Нидерландах и в свою очередь находящаяся в собственности Внешэкономбанка, при этом при переходе концерна к ВЭБу оперативное управление осталось за бывшими хозяевами Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым, ранее при них финансовое положение КТЗ и стало плачевным.