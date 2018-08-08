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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно его повышенное внимание к свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
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БМП-3 КМЗ Курган (2016) | Фото:Накануне.RU

Руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева о риске остановки работы концерна "Тракторные заводы".
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В письме в адрес главы кабинета министров, которое цитирует РБК, сказано, что совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. - это долг перед ВЭБ. Планы ВЭБ отказаться от ранее согласованной с "Ростехом" схемы урегулирования задолженности могут привести к срыву гособоронзаказа.

В концерн "Тракторные заводы" входит "Курганмашзавод", который производит БМП, а до недавнего времени занимался выпуском и БМД. При этом появлялась информация о том, что "Ростех" собирается обанкротить "Курганмашзавод" и объединить его с тульским КБП.

В письме Чемезова говорится о решении привлечь к урегулированию частного инвестора - связанную с "Трансмашхолдингом" группу "Транспортные Компоненты". Вместе с этим ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с "Ростехом" структуре - "Литейное производство".

В настоящее время владельцем концерна "Тракторные заводы" является компания MACHINERY & INDUSTRIAL GROUP N.V., зарегистрированная в Нидерландах и в свою очередь находящаяся в собственности Внешэкономбанка, при этом при переходе концерна к ВЭБу оперативное управление осталось за бывшими хозяевами Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым, ранее при них финансовое положение КТЗ и стало плачевным.

Другие новости по темам: ростех, концерн тракторные заводы, курганмашзавод
08.08.2018 20:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:57 Екб

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"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
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