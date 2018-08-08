В больнице Раменского был травмирован пожилой пациент

В Раменском возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью престарелому местному жителю в районной больнице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным СК, 92-летний мужчина был доставлен в приёмное отделение ГБУЗ МО "Раменская ЦРБ" 23 июля 2018 года с подозрением на "инсульт", однако медперсонал долго не принимал пациента. Спустя какое-то время пенсионер был перемещён к кабинету МРТ на медицинской каталке, которая сломалась при транспортировке, в результате чего пациент упал на пол.

По имеющейся информации, в результате падения у пенсионера образовалось телесное повреждение в виде перелома пяти рёбер и повреждение лёгкого.

Следственным отделом по Раменскому ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящее время запланировано проведение ряда следственных действий, в том числе допросов персонала медучреждения, проведение выемки медицинской документации, осмотр места происшествия и каталки, на которой перевозили пациента. В ходе расследования уголовного дела действиям (бездействию) медперсонала будет дана правовая оценка.