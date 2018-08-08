В центре Кургана вспыхнул жилой дом

Сегодня в центре Кургана произошло возгорание в квартире жилого дома по улице Климова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Звонок поступил в 19.02 местного времени (17.02 мск). К дому возле набережной реки Тобол незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего к тушению были привлечены 25 человек, 10 единиц техники.

В 19.41 местного времени пожар был локализован. Из горящего здания эвакуировано 10 человек.

По словам очевидцев, одну семью не смогли найти. В региональном МЧС данную информацию пока не подтверждают.

"Данные по эвакуированным пока те же: 10 человек, из них трое — дети", — сообщили в пресс-службе МЧС корреспонденту Накануне.RU.