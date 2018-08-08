Джулиана Ассанжа вызвал Комитет Сената США по разведке

Главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызвали в Сенат США для дачи показаний по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

По информации команды организации, послание доставлено через посольство США в Лондоне.

"Как вы знаете, Комитет Сената по разведке проводит двухпартийное расследование вмешательства РФ в выборы США 2016 года, — говорится в письме Ассанжу. — В рамках данного расследования Комитет просит вас быть доступным для закрытого интервью с двухпартийным персоналом Комитета в согласованное время в согласованном месте".

Предложение американского Сената на данный момент рассматривается юридической командой WikiLeaks.

"Но условия должны соответствовать высокому этическому стандарту", — подчёркивается в сообщении организации в Twitter.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq — WikiLeaks (@wikileaks) 8 августа 2018 г.

Напомним, в 2012 году американские власти присвоили Ассанжу статус "враг государства", о чём стало известно благодаря утечке секретных материалов расследования спецотдела ВВС США в отношении некоего эксперта по кибер-системам.

Кроме того, в Швеции журналист обвиняется в преступлениях сексуального характера.

С 2012 года Ассанж скрывается от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.