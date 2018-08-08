Набирает или сокращает рабочих? На УВЗ наконец-то сказали правду!

Накануне.RU добилось комментария в пресс-службе УВЗ. "Появившаяся в СМИ информация о сокращении трех десятков сотрудников касается реструктуризации прессово-сварочного цеха. Здесь объединены два участка, где выполнялась одинаковая работа. В результате было высвобождено 34 сотрудника. Всем им предложены вакантные ставки в новом цехе предприятия, где в скором времени будет пущена унифицированная вагоносборочная линия. При необходимости будет предложено дополнительное обучение. Таким образом речь идет не о сокращении, а о процедуре перевода из одного подразделения УВЗ в другое. При этом все требования законодательства соблюдены, что у несведущих людей вызывает, видимо, недоумение", - прокомментировали в пресс-службе УВЗ взволновавшие уральскую общественность информации о якобы начавшихся сокращениях.

При этом, ни для кого не секрет, что УВЗ действительно с приходом в кресло гендиректора Александра Потапова системно и последовательно проводит программу по сокращению производственных издержек. "Программа касается, в первую очередь, экономии материальных и энергетических ресурсов. Это позволит предприятию повысить рентабельность своей продукции и уверенно чувствовать себя на рынке машиностроения. Уже сейчас мероприятия программы приносят результаты. Например, отказ от финансирования свердловских СМИ дал УВЗ более 100 млн. рублей экономии", - прокомментировали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ вопрос о программе сокращения издержек.

И отметили, что все это позволило впервые за многие годы выплатить коллективу вознаграждение по итогам работы за 2017 год, а в 2018-ом провести индексацию заработной платы.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то первым признаком грядущих массовых сокращений персонала на любом предприятии обычно является закрытие приема на работу. УВЗ - наоборот - активно привлекает новых сотрудников. По крайней мере, объявления регулярно размещаются на официальном сайте УВЗ, в социальных сетях, в муниципальных и специализированных СМИ. Как пояснили в пресс-службе УВЗ, на данный момент, например, открыт прием для сварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах, станочников, обрубщиков литья, машинистов крана и специалистов других рабочих профессий.