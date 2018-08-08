Набирает или сокращает рабочих? На УВЗ наконец-то сказали правду!

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Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно повышенное внимание президентского наместника в свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 70

Набирает или сокращает рабочих? На УВЗ наконец-то сказали правду!
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иннопром, стенд УВЗ (2017) | Фото: Накануне.RU

"Уралвагонзавод" опять оказался в эпицентре внимания некоторых СМИ, передает корреспондент Накануне.RU . Часть коллег пишут о производственных новостях - что УВЗ разрабатывает штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3, другие оказались крайне озабочены якобы предстоящими массовыми сокращениями трудящихся на гиганте российской оборонной промышленности.

Уралвагонзавод, УВЗ(2017)|Фото: УВЗ

Накануне.RU добилось комментария в пресс-службе УВЗ. "Появившаяся в СМИ информация о сокращении трех десятков сотрудников касается реструктуризации прессово-сварочного цеха. Здесь объединены два участка, где выполнялась одинаковая работа. В результате было высвобождено 34 сотрудника. Всем им предложены вакантные ставки в новом цехе предприятия, где в скором времени будет пущена унифицированная вагоносборочная линия. При необходимости будет предложено дополнительное обучение. Таким образом речь идет не о сокращении, а о процедуре перевода из одного подразделения УВЗ в другое. При этом все требования законодательства соблюдены, что у несведущих людей вызывает, видимо, недоумение", - прокомментировали в пресс-службе УВЗ взволновавшие уральскую общественность информации о якобы начавшихся сокращениях.

При этом, ни для кого не секрет, что УВЗ действительно с приходом в кресло гендиректора Александра Потапова системно и последовательно проводит программу по сокращению производственных издержек. "Программа касается, в первую очередь, экономии материальных и энергетических ресурсов. Это позволит предприятию повысить рентабельность своей продукции и уверенно чувствовать себя на рынке машиностроения. Уже сейчас мероприятия программы приносят результаты. Например, отказ от финансирования свердловских СМИ дал УВЗ более 100 млн. рублей экономии", - прокомментировали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ вопрос о программе сокращения издержек.

И отметили, что все это позволило впервые за многие годы выплатить коллективу вознаграждение по итогам работы за 2017 год, а в 2018-ом провести индексацию заработной платы.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то первым признаком грядущих массовых сокращений персонала на любом предприятии обычно является закрытие приема на работу. УВЗ - наоборот - активно привлекает новых сотрудников. По крайней мере, объявления регулярно размещаются на официальном сайте УВЗ, в социальных сетях, в муниципальных и специализированных СМИ. Как пояснили в пресс-службе УВЗ, на данный момент, например, открыт прием для сварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах, станочников, обрубщиков литья, машинистов крана и специалистов других рабочих профессий.

работа, вакансии, безработица, конверт(2017)|Фото:zt16.ru

Другие новости по темам: увз, сокращения персонала, прием сотрудников , сокращение издержек, уралвагонзавод, потапов
08.08.2018 18:52 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
20:52 Екб

подписка на зен

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Набирает или сокращает рабочих? На УВЗ наконец-то сказали правду!
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