Умер журналист Михаил Лещинский

В ночь с 7 на 8 августа скончался тележурналист Михаил Лещинский.

Как отметили в пресс-службе Союза журналистов России, покойный был одним из самых известных военных корреспондентов в СССР. Его глазами советский человек видел войну в Афганистане.

"Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными, — говорится в некрологе на сайте объединения. — Он обладал редким даром репортёра создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий".

Союз также выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам журналиста.

Михаил Борисович Лещинский родился в 1945 году.

Работал на Гостелерадио СССР ведущим программы "Служу Советскому Союзу", собкором Центрального телевидения СССР в Афганистане, а также политобозревателем Центрального ТВ.

В 1992 — 1994 гг. был руководителем военного отдела РГТРК "Останкино".

С 1994 г. — ведущий еженедельной программы "Полигон".

Состоял в Комитете по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ.