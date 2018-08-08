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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Новый полпред президента "прибирает" Екатеринбург Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов завершает знакомство с регионами, при этом очевидно повышенное внимание президентского наместника в свердловской повестке. Накануне он даже провел личную встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и сделал ему "отеческие" напутствия по состоянию дорог, застройке и даже выборам в гордуму. Казалось бы, "песочить" мэров по подобным вопросам уполномочен губернатор, однако Цуканов сам решил устроить встряску. 
08.08.2018
политика ;
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Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

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Заключенный Сенцов заявил, что его "конец близок"
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Олег Сенцов, режиссер (2015) | Фото:infosmi.net

Украинец Олег Сенцов, отбывающий в Лыбатнинги наказание за подготовку терактов в Крыму, почти не встает и считает, что силы покидают его. Об этом заявила в Facebook его двоюродная сестра Наталья Каплан.
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По ее словам, Сенцов через адвоката передал ей письмо, в котором сообщил, что почти не встает и его конец близок.

"Я вообще не представляю, что еще можно сделать, и как его вытащить... Все очень плохо", - подытожила Каплан.

Накануне адвокат заключенного Дмитрий Динзе, который посетил его в колонии, сообщил, что состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации в гражданскую больницу Лабытнанги, где заведующий реанимационным отделением будто бы агрессивно к нему относится. Также, по информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Но прекращать голодовку он не планирует, хотя его просили об этом ЕСПЧ и украинские деятели культуры.

Отметим, что Сенцов отказывается просить президента России о помиловании. Вместо него это делали его мать и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Вместе с тем, согласно законодательству, помилование возможно на основании личного обращения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув абсурдное и невыполнимое требование - освободить всех украинских "политических заключенных". Сам Сенцов был осужден к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.

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08.08.2018 18:34 Мск | Евгений Чернышёв
20:34 Екб

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Заключенный Сенцов заявил, что его "конец близок"
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