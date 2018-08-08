Заключенный Сенцов заявил, что его "конец близок"

Украинец Олег Сенцов, отбывающий в Лыбатнинги наказание за подготовку терактов в Крыму, почти не встает и считает, что силы покидают его. Об этом заявила в Facebook его двоюродная сестра Наталья Каплан.

По ее словам, Сенцов через адвоката передал ей письмо, в котором сообщил, что почти не встает и его конец близок.

"Я вообще не представляю, что еще можно сделать, и как его вытащить... Все очень плохо", - подытожила Каплан.

Накануне адвокат заключенного Дмитрий Динзе, который посетил его в колонии, сообщил, что состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации в гражданскую больницу Лабытнанги, где заведующий реанимационным отделением будто бы агрессивно к нему относится. Также, по информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс и сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии. Но прекращать голодовку он не планирует, хотя его просили об этом ЕСПЧ и украинские деятели культуры.

Отметим, что Сенцов отказывается просить президента России о помиловании. Вместо него это делали его мать и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Вместе с тем, согласно законодательству, помилование возможно на основании личного обращения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув абсурдное и невыполнимое требование - освободить всех украинских "политических заключенных". Сам Сенцов был осужден к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.