Уральский полпред Цуканов поддержал проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов поддержал проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал, что обсуждал проект с президентом РЖД Олегом Белозеровым, губернаторами Свердловской и Челябинской областей Евгением Куйвашевым и Борисом Дубровским.

"Это очень хороший, интересный проект. Необходимо качественно подготовить финансово-экономическое обоснование, посмотреть пассажиропотоки и грузопотоки еще раз. На мой взгляд, дорога нужна. Она крайне важна, если мы говорим об агломерации, о доступности социальной инфраструктуры для людей, о связи двух мегаполисов. Но нужно подготовиться, чтобы идти с этими цифрами в министерство финансов, и заручиться там поддержкой", - подчеркнул он.

Напомним, предполагаемая уральскими властями трасса железнодорожной магистрали пройдёт через город Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ. По планам, ВСМ должна объединить Челябинск и Екатеринбург и создать третью крупнейшую агломерацию в стране. По мнению глав регионов, участие уральских компаний в реализации проекта может привнести в экономику Свердловской и Челябинской областей десятки миллиардов рублей. Стоимость проекта оценивается в 360 млрд руб., а согласно заявке, 50% расходов предлагается покрыть капитальным грантом государства.