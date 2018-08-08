Первый замглавы Минприроды РФ посетил тюменский мусоросортировочный завод

Первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Храмов посетил строительную площадку мусоросортировочного завода в Тюмени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Тюменского экологического объединения (ТЭО).

Визит состоялся в рамках прошедшего вчера, 7 августа, совещания по вопросам деятельности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Тюменский мусоросортировочный завод рассчитан на обслуживание жителей Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска и примыкающих к ним близлежащих районов, то есть, в общей сложности, более 1 млн человек, при максимальной проектной мощности в 90 тонн отходов в чат. Объём инвестиций в его создание составляет 1,7 млрд рублей. Площадь земельного участка, отведённого под деятельность предприятия, составляет 4,6 га. Генподрядчиком строительства является группа компаний "Интертехэлектро".

Как отметил во время осмотра производственного корпуса завода гендиректор ТЭО Константин Фрумкин, технологии предприятия позволят разделять поступаемые по конвейерной ленте отходы на требуемые группы с высокой степенью точности, которой не добиться вручную. Этот эффект будет достигаться посредством чувствительных сенсоров, анализирующих отходы как по типу, так и по цвету.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию предприятия, состоится 17 августа.