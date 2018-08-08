На совещании у полпреда президента обсудят экологию в регионах УрФО. Промышленников попросили подготовить доклады

Вопросы экологии Челябинской области и других регионов Уральского округа осенью обсудят на совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Промышленников на совещании попросили рассказать, как они будут решать экологические проблемы. Об этом сообщил полпред Николай Цуканов, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в Челябинске Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский обсудили экологические проблемы.

"Когда мы говорим об экологии, подразумеваем промышленные предприятия. Конечно свою негативную долю они вкладывают в экологию региона, но не нужно забывать, что 30% в экологию крупных городов вкладываем мы с вами, пользуясь автомобилями и городским транспортом. Конечно, мы поговорили с губернатором, что в последствии нужно переходить на газомоторное топливо. Нужна система сервиса, заправочных, но губернатор знает об этой проблеме. Нужно проанализировать качество городских очистных сооружений, от этого зависит качество воды. Надо разработать программу строительства и реконструкции очистных сооружений. Колоссальную долю негативную в экологию вкладывают свалки и мусорные полигоны. В центре Челябинска, я это видел, находится свалка. Эту проблему решать нужно, необходима четкая программа, разумные сроки, четкие источники финансирования. Конечно, нужно постараться получить поддержку Российской Федерации, потому что одному региону эту проблему сложно решить", - сообщил полпред.

Николай Цуканов рассказал, что вопросы экологии УрФО будут рассматриваться в совете при полпреде в сентябре-октябре. Отдельные доклады подготовят губернатор Челябинской области и промышленники.

"У губернатора будет отдельный доклад по воздействию промышленных предприятий на экологию городов. Отдельно мы попросили владельцев предприятий тоже подготовить доклад по переходу на новые технологии, по установке датчиков, которые будут контролировать выбросы. Рассказать свое видение, как они будут решать эту проблему. Мы понимаем, что вопрос экологии напрямую отражается на здоровье людей, на рождаемость и смертность. Поэтому этому вопросу мы уделяем пристальное внимание. Будем решать проблему последовательно, тем более на это есть поручение президента", - подчеркнул он.