Ефим Шифрин пожаловался на авиакомпанию "Уральские авиалинии"

Известный российский актёр, режиссёр и юморист Ефим Шифрин пожаловался на "Уральские авиалинии".

Претензии артиста заключаются, в частности, в неудобном интернет-сервисе.

"Даже неважно, что вы уже который месяц пугаете своих пассажиров, вылетающих из Шереметьева, грозным всплывающим окошком, что у тех не соответствует действительности ни паспорт, ни номер билета, ни код бронирования, а потом после мучительного получасового прослушивания "успокаивающей" музыки и обещания надувной дикторши, что первый освободившийся оператор непременно ответит, вы узнаёте, что онлайн-регистрации на рейсы вашей компании в Шереметьево просто не существует", — написал Шифрин на своей странице в Facebook.

Также артист посетовал на несоответствие качества предоставляемых компанией услуг цене за билет бизнес-класса.

"Послушайте, но сэндвич с солёным огурцом и говядиной за 28 тыс. рублей, включающих, конечно, и перелёт, — это, согласитесь, нечестно", — написал он, пожаловавшись также на отсутствие автобуса, доставляющего пассажиров прямо к трапу, и других, свойственных бизнес-классу, удобств.