У первой леди Сирии Асмы аль-Асад обнаружили рак молочной железы

У 42-летней первой леди Сирии Асмы аль-Асад обнаружили рак молочной железы. Сейчас жена Башара Асада проходит курс лечения.

Сирийское агентство Sana сообщило о болезни Асмы. Было опубликовано ее фото в больничной палате. На снимке она сидит с капельницей в руке и разговаривает с мужем.

"Первой леди назначено лечение в начальной стадии злокачественной опухоли молочной железы", - говорится в сообщении агентства. Терапию Асма проходит в военном госпитале в Дамаске.

Асма аль-Асад родилась в Лондоне 11 августа 1975 года. Семья происходит из сирийского города Хомс. Отец — консультант-кардиолог Фаваз Ахрас, мать — отставной дипломат Сахар Отри аль-Ахрас. Асма закончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. После университета работала в Дойче банке, в отделе хеджирования, с клиентами из Европы и Дальнего Востока. В 1998 году начала работать в J. P. Morgan, в отделе инвестирования, специализируясь на слияниях и поглощениях биотехнологических и фармацевтических компаний. Работала в нью-йоркском офисе компании, где заключила 4 крупных сделки по слиянию европейских и американских клиентов.

Асма вернулась в Сирию в ноябре 2000 года и вышла замуж за Башара Асада в декабре. У них трое детей: Хафез, Зейн и Карим.

Родители Асмы Асад живут в Великобритании.