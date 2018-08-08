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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 16:36 Мск (18:36 Екб)
общество | За рубежом
У первой леди Сирии Асмы аль-Асад обнаружили рак молочной железы
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Башар Асад Асма Асад (2018) | Фото:twitter.com/SanaAjel

У 42-летней первой леди Сирии Асмы аль-Асад обнаружили рак молочной железы. Сейчас жена Башара Асада проходит курс лечения.

Сирийское агентство Sana сообщило о болезни Асмы. Было опубликовано ее фото в больничной палате. На снимке она сидит с капельницей в руке и разговаривает с мужем.

"Первой леди назначено лечение в начальной стадии злокачественной опухоли молочной железы", - говорится в сообщении агентства.  Терапию Асма проходит в военном госпитале в Дамаске.

Ð‘Ð°ÑˆÐ°Ñ€ ÐÑÐ°Ð´ ÐÑÐ¼Ð° ÐÑÐ°Ð´|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:twitter.com/SanaAjel

Асма аль-Асад родилась в Лондоне 11 августа 1975 года. Семья происходит из сирийского города Хомс. Отец — консультант-кардиолог Фаваз Ахрас, мать — отставной дипломат Сахар Отри аль-Ахрас. Асма закончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. После университета работала в Дойче банке, в отделе хеджирования, с клиентами из Европы и Дальнего Востока. В 1998 году начала работать в J. P. Morgan, в отделе инвестирования, специализируясь на слияниях и поглощениях биотехнологических и фармацевтических компаний. Работала в нью-йоркском офисе компании, где заключила 4 крупных сделки по слиянию европейских и американских клиентов.

Асма вернулась в Сирию в ноябре 2000 года и вышла замуж за Башара Асада в декабре. У них трое детей: Хафез, Зейн и Карим.

Родители Асмы Асад живут в Великобритании.

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08.08.2018 16:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:36 Екб

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У первой леди Сирии Асмы аль-Асад обнаружили рак молочной железы
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