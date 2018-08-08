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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 16:18 Мск (18:18 Екб)
общество | Тюменская область
Суд Тюмени отказал Рябцеву в удовлетворении иска к избиркому
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд Тюмени отказал в удовлетворении иска Юрия Рябцева, которого не допустили к участию в выборах депутатов гордумы, к избирательной комиссии города. Дело рассматривалось сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Рябцев потребовал провести дополнительную экспертизу подписных листов, вызвать в суд эксперта, проверявшего подписи, но в ходатайствах было отказано. Кроме того, выдвиженец считает, что в листы неизвестными были внесены дополнительные сведения уже после сдачи документов в избирком.

Суд не нашел оснований для удовлетворении иска.

Добавим, что кандидат обратился с заявлением в управление Следственного комитета по Тюменской области.

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08.08.2018 16:18 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
18:18 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 12:22 Мск
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Суд Тюмени отказал Рябцеву в удовлетворении иска к избиркому
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