Суд Тюмени отказал Рябцеву в удовлетворении иска к избиркому

Суд Тюмени отказал в удовлетворении иска Юрия Рябцева, которого не допустили к участию в выборах депутатов гордумы, к избирательной комиссии города. Дело рассматривалось сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Рябцев потребовал провести дополнительную экспертизу подписных листов, вызвать в суд эксперта, проверявшего подписи, но в ходатайствах было отказано. Кроме того, выдвиженец считает, что в листы неизвестными были внесены дополнительные сведения уже после сдачи документов в избирком.

Суд не нашел оснований для удовлетворении иска.

Добавим, что кандидат обратился с заявлением в управление Следственного комитета по Тюменской области.