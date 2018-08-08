"Мы должны подготовиться идеально". Николай Цуканов в Челябинске проинспектировал объекты саммитов ШОС и БРИКС

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов призвал подготовиться идеально к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Об этом он заявил после осмотра челябинского аэропорта, стройплощадки конгресс-холла "Таганай" и совещания с областными властями, передает корреспондент Накануне.RU.

"То, что я сегодня увидел – это четкое и правильное понимание проблем по реконструкции аэропорта. Разные зоны ответственности в части взлетно-посадочной полосы – министерства транспорта, в части нового аэропорта – зона ответственности инвестора, и всю эту работу координирует региональная власть. Дальше мы посмотрели, где строится сам конгресс-холл, в котром будут проходить основные мероприятия. Частный инвестор на контроле правительства региона. Нет никаких сомнений, что помещение будет готово в срок, и даже раньше", - подчеркнул он.

Полпред отметил, что в части размещения гостей, региональные власти предложили уникальную программу по субсидированию строительства объектов. "Эта система работает, есть понимание, когда и в какие сроки будут построены поселки и гостиницы", - добавил он.

Николай Цуканов поручил разработать "дорожную карту" по каждому объекту, которые возводятся к саммитам, с "четкими сроками и объемом финансирования". Также необходимо еженедельно проводить совещания, где будет контролироваться реализация дорожной карты.

Цуканов потребовал оперативно предоставлять информацию в полпредство и федеральные органы власти о любых проблемах, которые могут возникнуть при подготовке к мероприятиям.

"Здесь мы будем подключаться и совместно с губернатором прорабатывать проблемы, которые возможно будут. Это сложные объекты и сжатые сроки. Без слаженной работы, без жесткого контроля эти объекты построить будет сложнее", - подчеркнул он.

Полпред убедился, что работа по подготовке города к международным мероприятиям ведется и у губернатора Бориса Дубровского есть четкое понимание по каждому объекту, и у него нет сомнений, что объекты будут построены в срок.

"Выбора нет. Есть решение президента Российской Федерации, именно он определил Челябинск как место проведения международных форумов. Поэтому ни у губернатора, ни у всех остальных выбора нет. Мы должны подготовиться идеально. Челябинск должен запомниться и горожанам, и главам государств как как город для жизни, способный проводить международные мероприятия", - заявил он.

Напомним, в ходе своего визита в Челябинск Николай Цуканов посетил челябинский аэропорт, стройплощадку "Таганай", ознакомился с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате и провел два совещания.