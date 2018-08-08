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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 16:18 Мск (18:18 Екб)
политика | Челябинская область
"Мы должны подготовиться идеально". Николай Цуканов в Челябинске проинспектировал объекты саммитов ШОС и БРИКС
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Челябинск (2018) | Фото: gubernator74.ru

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов призвал подготовиться идеально к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Об этом он заявил после осмотра челябинского аэропорта, стройплощадки конгресс-холла "Таганай" и совещания с областными властями, передает корреспондент Накануне.RU.
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"То, что я сегодня увидел – это четкое и правильное понимание проблем по реконструкции аэропорта. Разные зоны ответственности в части взлетно-посадочной полосы – министерства транспорта, в части нового аэропорта – зона ответственности инвестора, и всю эту работу координирует региональная власть. Дальше мы посмотрели, где строится сам конгресс-холл, в котром будут проходить основные мероприятия. Частный инвестор на контроле правительства региона. Нет никаких сомнений, что помещение будет готово в срок, и даже раньше", - подчеркнул он.

Полпред отметил, что в части размещения гостей, региональные власти предложили уникальную программу по субсидированию строительства объектов. "Эта система работает, есть понимание, когда и в какие сроки будут построены поселки и гостиницы", - добавил он.

Челябинск(2018)|Фото: gubernator74.ru

Николай Цуканов поручил разработать "дорожную карту" по каждому объекту, которые возводятся к саммитам, с "четкими сроками и объемом финансирования". Также необходимо еженедельно проводить совещания, где будет контролироваться реализация дорожной карты.

Цуканов потребовал оперативно предоставлять информацию в полпредство и федеральные органы власти о любых проблемах, которые могут возникнуть при подготовке к мероприятиям.

"Здесь мы будем подключаться и совместно с губернатором прорабатывать проблемы, которые возможно будут. Это сложные объекты и сжатые сроки. Без слаженной работы, без жесткого контроля эти объекты построить будет сложнее", - подчеркнул он.

Челябинск(2018)|Фото: gubernator74.ru

Полпред убедился, что работа по подготовке города к международным мероприятиям ведется и у губернатора Бориса Дубровского есть четкое понимание по каждому объекту, и у него нет сомнений, что объекты будут построены в срок.

"Выбора нет. Есть решение президента Российской Федерации, именно он определил Челябинск как место проведения международных форумов. Поэтому ни у губернатора, ни у всех остальных выбора нет. Мы должны подготовиться идеально. Челябинск должен запомниться и горожанам, и главам государств как как город для жизни, способный проводить международные мероприятия", - заявил он.

Челябинск(2018)|Фото: gubernator74.ru

Напомним, в ходе своего визита в Челябинск Николай Цуканов посетил челябинский аэропорт, стройплощадку "Таганай", ознакомился с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате и провел два совещания.

Челябинск(2018)|Фото: gubernator74.ru

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08.08.2018 16:18 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:18 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 14:49 Мск
Полпред на Урале поговорил с челябинскими властями о дольщиках, экологии и здравоохранении








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"Мы должны подготовиться идеально". Николай Цуканов в Челябинске проинспектировал объекты саммитов ШОС и БРИКС
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