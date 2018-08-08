Под Челябинском осудили разбойника, который ограбил букмекерскую контору

В Копейске осудили 31-летнего мужчину за налет на букмекерскую контору.

16 ноября прошлого года он с пустой бутылкой из под шампанского, пневматическим пистолетом и зажигалкой, похожей не револьвер, ворвался в контору на Коммунистическом проспекте, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник, угрожая зажигалкой, похитил 41 тыс. 400 рублей.

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.