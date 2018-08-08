Остановку "кинотеатр "Темп" переименуют

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Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 44

Остановку "кинотеатр "Темп" переименуют
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маршрутки, остановка, общественный транспорт (2017) | Фото:http://gre4ark.livejournal.com/

В Екатеринбурге переименуют сразу шесть остановок. Речь идет об площадках на улицах Щербакова, Академика Вонсовского, Советской, 40-летия Октября, Челюскинцев и Свердлова, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Глава администрации города Александр Якоб подписал соответствующее постановление.

Так, например, остановка на улице Щербакова будет именоваться "Институт дерматологии". Остановочные пункты на бывшей улице Институтской в Академгородке получили название "Академика Вонсовского" в связи с переименованием улицы. Остановка на улице Советской, которую до сих пор украшала табличка "Универсам Звездный", вслед за закрытием этой торговой сети в Екатеринбурге получит новую вывеску "Библиотека имени Крапивина".

Перестанет существовать и остановка "Кинотеатр Темп" на улице 40-летия Октября, так как после сноса здания данного кинотеатра ее решено переименовать в остановку "Хмелева".

Ранее депутат предлагал назвать остановку в честь главы администрации Александра Якоба или первого заместителя губернатора региона Владимира Тунгусова.

Напомним, 24 марта в Екатеринбурге была снесена телебашня, а сразу после – кинотеатр "Темп".

поле, место здания бывшего "Темпа"(2018)|Фото: facebook.com/alshevskix

Еще одно изменение касается остановочных объектов рядом с бывшей гостиницей "Свердловск" в районе железнодорожного вокзала. Эта гостиница уже несколько лет называется "Маринс Парк Отель". Новые названия остановков на улицах Свердлова и Челюскинцев – "Дворец культуры железнодорожников" и "Железнодорожный вокзал".

В соответствии с узаконенным нововведением в самое ближайшее время на остановочных площадках по всем вышеперечисленным адресам будут заменены дорожные знаки «Место остановки автобуса» с указанием названия остановки, а также – таблички и вывески на остановочных навесах и павильонах.

Другие новости по темам: остановк, Екатеринбурге, переименование, мэрия
08.08.2018 15:35 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:35 Екб

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Остановку "кинотеатр "Темп" переименуют
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