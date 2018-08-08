Остановку "кинотеатр "Темп" переименуют

В Екатеринбурге переименуют сразу шесть остановок. Речь идет об площадках на улицах Щербакова, Академика Вонсовского, Советской, 40-летия Октября, Челюскинцев и Свердлова, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Глава администрации города Александр Якоб подписал соответствующее постановление.

Так, например, остановка на улице Щербакова будет именоваться "Институт дерматологии". Остановочные пункты на бывшей улице Институтской в Академгородке получили название "Академика Вонсовского" в связи с переименованием улицы. Остановка на улице Советской, которую до сих пор украшала табличка "Универсам Звездный", вслед за закрытием этой торговой сети в Екатеринбурге получит новую вывеску "Библиотека имени Крапивина".

Перестанет существовать и остановка "Кинотеатр Темп" на улице 40-летия Октября, так как после сноса здания данного кинотеатра ее решено переименовать в остановку "Хмелева".

Ранее депутат предлагал назвать остановку в честь главы администрации Александра Якоба или первого заместителя губернатора региона Владимира Тунгусова.

Напомним, 24 марта в Екатеринбурге была снесена телебашня, а сразу после – кинотеатр "Темп".

Еще одно изменение касается остановочных объектов рядом с бывшей гостиницей "Свердловск" в районе железнодорожного вокзала. Эта гостиница уже несколько лет называется "Маринс Парк Отель". Новые названия остановков на улицах Свердлова и Челюскинцев – "Дворец культуры железнодорожников" и "Железнодорожный вокзал".

В соответствии с узаконенным нововведением в самое ближайшее время на остановочных площадках по всем вышеперечисленным адресам будут заменены дорожные знаки «Место остановки автобуса» с указанием названия остановки, а также – таблички и вывески на остановочных навесах и павильонах.