Два новых резидента зашли в ТОСЭР "Чусовой"

В ТОСЭР "Чусовой" зашли производители труб и электротехнических изделий - два новых резидента создадут на площадке почти 100 рабочих мест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края, соответствующие соглашения министерство территориального развития Прикамья заключило с ООО НПК "Базальт Групп" и ООО "Металлопласт".

Первое предприятие намерено запустить в следующем году производство труб и опорно-мачтовых конструкций из композитных материалов с созданием 54 новых рабочих мест. ООО "Металлопласт" планирует открыть в Чусовом новое производство электротехнических изделий и создать 42 новых рабочих места.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал перспективность развития территорий опережающего социально-экономического развития в крае. По словам главы региона, "этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей".

Сейчас на ТОСЭР "Чусовой" реализуют инвестиционные проекты 6 резидентов. Это ООО "Чусовской завод по восстановлению труб", ООО "Белый камень", ООО "Фабио Рус", ООО "Стройсервис", ООО "Экотоп" и ООО "Швейная фабрика "РК". На 1 июля этого года ими уже создано 221 новое рабочее место.

В Министерстве территориального развития Пермского края отмечают, статус ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.

С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края.