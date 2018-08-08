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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новый глава ГИБДД Свердловской области поставил задачи перед личным составом
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начальник ГИБДД Свердловской области Алексей Кисляков (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Сегодня в 15 часов в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области состоялась церемония представления личному составу нового руководителя.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, службу Госавтоинспекции Среднего Урала в соответствии с приказом Министерства внутренних дел РФ от 1 августа возглавил полковник полиции Алексей Кисляков. Вновь назначенного главу ГИБДД представил заместитель начальника регионального полицейского Главка генерал-майор Петр Кривегин. На торжественном мероприятии присутствовали сотрудники УГИБДД, а также первые лица всех подразделений Госавтоинспекции области.

представление начальника ГИБДД Свердловской области Алексея Кислякова(2018)|Фото: В.Н. Горелых

начальник ГИБДД Свердловской области Алексей Кисляков(2018)|Фото: В.Н. Горелых

По данным Валерия Горелых, в своем кратком выступлении перед коллегами полковник Кисляков заострил внимание на основных задачах, которые поставило Правительство нашей страны и руководство МВД России - это снижение смертности на дорогах, обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и повышение имиджа службы среди граждан.

представление начальника ГИБДД Свердловской области Алексея Кислякова(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Справка

Алексей Юрьевич Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011-го - в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Как добавил Валерий Горелых, полковник Кисляков имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Женат, воспитывает дочь.

ГИБДД Свердловской области, логотип, эмблема(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Напомним, 12 апреля глава МВД России подписал приказ об увольнении Юрия Демина с должности начальника ГИБДД Свердловской области. По официальной информации, причина увольнения была связана с истечением срока контракта.

Однако отставка Демина последовала почти сразу после громкой истории с аварией с участием замглавы свердловской ГИБДД Александра Юнусова. Ранее из системы МВД был уволен и сам Юнусов.

В июне Юрий Демин перешел на работу в Уральскую горно-металлургическую компанию.

Другие новости по темам: ГИБДД, начальник, Свердловская область, назначение
08.08.2018 16:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:20 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.06.2018 12:32 Мск
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Ранее 25.06.2018 09:25 Мск
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Новый глава ГИБДД Свердловской области поставил задачи перед личным составом
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