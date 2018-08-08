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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Сумма господдержки малым и средним предприятиям Свердловской области достигла миллиарда рублей
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал очередной заем на развитие бизнеса производственному предприятию. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, это стало важным этапом в деятельности фонда, предоставившего с 2014 года малому и среднему бизнесу 1 млрд руб.
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"Если говорить о динамике, то количество выдаваемых займов с 2014 года по сегодняшний день возросло в пять раз. И если их объем за 2014 год составил более 38 млн руб., то по итогам первого полугодия 2018 - уже более 196 млн. Фонд будет продолжать увеличивать выдачи, поскольку спрос у предпринимателей на этот финансовый инструмент поддержки большой", - прокомментировал заместитель директора фонда Валерий Пиличев.

Компания "Уралспецзащита" из Полевского, которая договорилась с фондом о поддержке, специализируется на производстве спецодежды, и при этом самостоятельно изготавливает большинство материалов для ее пошива.

"Мы открыли новую линию производства для синтепона, который идет в основу спецодежды, но нам не хватало собственных средств для развития этого направления производства. Заем в размере 3 млн руб. от областного фонда поддержки предпринимательства понадобился нам для пополнения оборотных средств, на которые мы будем закупать сырье для производства синтепона, после чего сможем не только использовать его для своей продукции, но и продавать другим предприятиям", - рассказал председатель совета директоров "Уралспецзащиты" Андрей Голованов.

По данным фонда, чаще всего за господдержкой в период с 2014 по 2018 год обращались предприятия торговли (42%), производственные предприятия (14%), организации, предоставляющие услуги, работающие на рынке аренды, оказывающие транспортные услуги (по 8,5%), строительный сектор (6,5%) и иные отрасли бизнеса (20,5%). Займы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предоставляются на сумму до 3 млн руб. по фиксированной ставке 10% годовых сроком от 3 до 36 месяцев.

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08.08.2018 15:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:52 Екб

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Сумма господдержки малым и средним предприятиям Свердловской области достигла миллиарда рублей
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