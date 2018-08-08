Сумма господдержки малым и средним предприятиям Свердловской области достигла миллиарда рублей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал очередной заем на развитие бизнеса производственному предприятию. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, это стало важным этапом в деятельности фонда, предоставившего с 2014 года малому и среднему бизнесу 1 млрд руб.

"Если говорить о динамике, то количество выдаваемых займов с 2014 года по сегодняшний день возросло в пять раз. И если их объем за 2014 год составил более 38 млн руб., то по итогам первого полугодия 2018 - уже более 196 млн. Фонд будет продолжать увеличивать выдачи, поскольку спрос у предпринимателей на этот финансовый инструмент поддержки большой", - прокомментировал заместитель директора фонда Валерий Пиличев.

Компания "Уралспецзащита" из Полевского, которая договорилась с фондом о поддержке, специализируется на производстве спецодежды, и при этом самостоятельно изготавливает большинство материалов для ее пошива.

"Мы открыли новую линию производства для синтепона, который идет в основу спецодежды, но нам не хватало собственных средств для развития этого направления производства. Заем в размере 3 млн руб. от областного фонда поддержки предпринимательства понадобился нам для пополнения оборотных средств, на которые мы будем закупать сырье для производства синтепона, после чего сможем не только использовать его для своей продукции, но и продавать другим предприятиям", - рассказал председатель совета директоров "Уралспецзащиты" Андрей Голованов.

По данным фонда, чаще всего за господдержкой в период с 2014 по 2018 год обращались предприятия торговли (42%), производственные предприятия (14%), организации, предоставляющие услуги, работающие на рынке аренды, оказывающие транспортные услуги (по 8,5%), строительный сектор (6,5%) и иные отрасли бизнеса (20,5%). Займы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предоставляются на сумму до 3 млн руб. по фиксированной ставке 10% годовых сроком от 3 до 36 месяцев.