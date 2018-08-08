В Прикамье задержана банда Костромы и Жука

В Пермском крае задержаны участники банды известных в регионе авторитетов Вячеслава Костромитина и Леодин Чуруто. Пятерых мужчин в Чайковском повязали сотрудники отдела УгРО краевого главка совместно со следователями ГСУ и бойцами Росгвардии.

Задержанным от 34 до 60 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции. Они подозреваются в вымогательстве. В ходе задержания у них изъяты долговые расписки, оружие и боеприпасы.

Следователи предполагают, что мужчины занимались вымогательством в Перми и на территории Чайковского, Куединского, Чернушинского, Бардымского районов, а также в Удмуртии и других регионах.

Все пятеро заключены под стражу.

Костромитин-Чуруто, известные также как Кострома и Жук, в начале августа 2018 г. были заключены под стражу по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. В 90-х группировка занималась незаконным оборотом оружия и рэкетом, за что Чуруто в 1999 г. был приговорен к 10 годам лишения свободы. Второй срок - 6 лет за вымогательство - Чуруто получил в 2012 г., но вышел по УДО, отсидев две трети срока.