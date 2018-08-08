Прикамские аграрии на 15% превысили показатели прошлого года по темпам заготовки кормов для скота

Кормозаготовка в Прикамье выполнена на 71%. С первого укоса удалось запасти достаточный объем грубых и сочных кормов, следующий этап — уборка зерновых. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Текущий уровень заготовки превышает показатель прошлого года на 15% - аграрии уже заготовили 19,18 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота при плане 27,14 центнера.

"Без учета переходящих остатков прошлого года, которые хозяйства планируют скормить в октябре-ноябре, зимний стойловый период скота в полном объеме будет обеспечен кормами. Сбалансированный рацион сельскохозяйственных животных должен оправдать наши ожидания в получении высоких объемов производства и увеличения надоев молока", — рассказал Александр Козюков.

Лидерами по темпам полевых работ стали аграрии Нытвенского района, где план заготовки выполнен на 134,65 %. Более 130% необходимого объема грубых и сочных кормов запасли в Очерском районе, 109% — в Пермском районе и 104% в Чусовском. Высоким темпам заготовки кормов способствуют погодные условия и продолжающееся в Пермском крае техническое перевооружение сельхозхозяйств.