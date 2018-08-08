Прикамские аграрии на 15% превысили показатели прошлого года по темпам заготовки кормов для скота

в этот день
08.08.18
17:01
В Екб.19:01
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Спрос на жилье упадет": застройщик раскритиковал повышение НДС
Активисты, поднявшие со дна пруда Сталина, заявили о давлении властей
Главное
Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

Тема дня
ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 44



Новости
08.08.2018 15:41 Мск (17:41 Екб)
общество | Пермский край
Прикамские аграрии на 15% превысили показатели прошлого года по темпам заготовки кормов для скота
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2006) | Фото: geotravel.ru

Кормозаготовка в Прикамье выполнена на 71%. С первого укоса удалось запасти достаточный объем грубых и сочных кормов, следующий этап — уборка зерновых. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Текущий уровень заготовки превышает показатель прошлого года на 15% - аграрии уже заготовили 19,18 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота при плане 27,14 центнера.

"Без учета переходящих остатков прошлого года, которые хозяйства планируют скормить в октябре-ноябре, зимний стойловый период скота в полном объеме будет обеспечен кормами. Сбалансированный рацион сельскохозяйственных животных должен оправдать наши ожидания в получении высоких объемов производства и увеличения надоев молока", — рассказал Александр Козюков.

Лидерами по темпам полевых работ стали аграрии Нытвенского района, где план заготовки выполнен на 134,65 %. Более 130% необходимого объема грубых и сочных кормов запасли в Очерском районе, 109% — в Пермском районе и 104% в Чусовском. Высоким темпам заготовки кормов способствуют погодные условия и продолжающееся в Пермском крае техническое перевооружение сельхозхозяйств.

Другие новости по темам: аграрии, скот, корм
08.08.2018 15:41 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:41 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Прикамские аграрии на 15% превысили показатели прошлого года по темпам заготовки кормов для скота
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+