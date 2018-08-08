Жириновский предлагает передать имущество Петросяна-Степаненко государству

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изъять все спорное имущество разводящихся, в том числе семьи юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в доход государства.

Напомним, артистка ранее обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом.

По словам политика, любой скандальный развод - фактор разжигания социальной ненависти, передает Regnum.

Поэтому, полагает Жириновский, нужно принять закон, согласно которому все имущество, которое супруги делят в суде, изымается в доход государства.

Ранее суд арестовал всю недвижимость Степаненко и Петросяна. Среди имущества - шесть квартир в столице и загородный дом площадью 3 тыс. квадратных метров.

Супруги могут жить в квартирах и доме, но продавать их не могут.