Международная федерация хоккея опубликовала календарь сборной России на ЧМ-2019

Международная федерация хоккея опубликовала календарь чемпионата мира 2019 года в Словакии. Свое расписание узнала и сборная России, передает корреспондент Накануне.RU.

Россияне сыграют в группе В, матчи пройдут в Братиславе. Соперниками команды на групповом этапе будут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.

Полное расписание матчей сборной России

Россия - Норвегия, 10 мая, пятница, 17.15 мск

Австрия - Россия, 12 мая, воскресенье, 13.15 мск

Россия - Чехия, 13 мая, понедельник, 17.15 мск

Россия - Италия, 15 мая, среда, 21.15 мск

Латвия - Россия, 18 мая, суббота, 13.15 мск

Швейцария - Россия, 19 мая, воскресенье, 21.15 мск

Швеция - Россия, 21 мая, вторник, 21.15 мск.

В группе А сыграют сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Матчи пройдут в Кошице.

Как сообщало Накануне.RU, недавно был назван состав олимпийской сборной России на турнир Sochi Hockey Open.