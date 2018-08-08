Прокуратура Челябинска потребовала через суд закрыть незаконно действующую городскую свалку

На Челябинской городской свалке МУП "ГорЭкоЦентр" незаконно вывалило отходы.

Организованная в городе свалка в государственный реестр объектов размещения отходов не включена, также по своему расположению она не отвечает санитарным нормам и правилам, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Прокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с иском о признании деятельности МУПа незаконной.