10 августа мемориальный комплекс "35 береговая батарея" ждёт миллионного посетителя

Сотрудники музейного историко-мемориального комплекса "35 береговая батарея" в Севастополе рассчитали время посещения объекта миллионным посетителем. По их данным, это произойдет в пятницу, 10 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

Созданный генеральным директором группы "Таврида Электрик", депутатом Севастопольского Законодательного собрания Алексеем Чалым объект в этом году отмечает 10-летие. Музейный комплекс в летний сезон принимает до 800 посетителей в день, уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя.

10 августа миллионного посетителя на батарее встретят и поприветствуют исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Александр Кулагин, директор музейного комплекса Валерий Володин и начальник Главного управления культуры города-героя Николай Краснолицкий.

Строительство мощных фортификационных сооружений на Херсонесском полуострове для защиты с моря главной базы Черноморского флота началось еще в царское время, было продолжено в 20-е годы прошлого века и велось вплоть до начала Великой Отечественной войны. Защитники "35 береговой батареи" героически действовали на всем протяжении осады Севастополя немцами в 1941-1942 гг.