Ликвидаторы вспышки сибирской язвы вновь отправились в Ямальский район

Накануне в Ямальском районе ЯНАО работала экспедиция из бактериологов, военных медиков и представителей войск РХБЗ. Эксперты провели мониторинг почвы на предмет выявления возбудителей сибирской язвы, вспышка которой была зафиксирована на территории в 2016 г. Взятые пробы в течение двух недель будут исследоваться в лаборатории.

Анализ почвы и остатков мест сожжения павших оленей должен показать, сохранилась ли угроза для оленеводов. По итогам контрольных мероприятий в 2017 г. опасности не было выявлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Специалисты облетели девять захоронений, сделанных хозяевами погибших оленей: туши животных складывали в ямы, засыпали их хлоркой и поливали водой, чтобы вызвать реакцию. В соответствии с санитарными нормами проверка проводится ежегодно, после схода снега. По словам руководителя Службы ветеринарии ЯНАО Евгения Попова, во время проверки проводится дополнительная дезинфекция, чтобы объём хлорной извести был достаточным.

"Моровые поля – это места, где регистрировался падеж от сибирской язвы, этот объект представляет потенциальную опасность. Зона отчуждения – тысяча метров вокруг него. Группа риска – ветеринарные врачи, оленеводы, животные. Вакцинация – единственный шанс не заразиться. Никто не заболеет, даже если пройдет по этим местам", - говорит он.

В Ямальском районе от вакцинации не отказывается никто.

Большинство участников экспедиции были в числе ликвидаторов вспышки инфекции в 2016 г. Тогда было уничтожено около 2 600 туш павших животных, напомнил начальник войск РХБЗ Центрального военного округа, генерал-майор Валерий Васильев. В операции по ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямальском районе приняло участие порядка 1000 человек.

Результаты проверки будут известны через две недели, пробы будут исследоваться в лаборатории филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны в Кирове.

Как сообщало Накануне.RU, на заседании коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Юрий Чайка поручил провести проверки сибиреязвенных скотомогильников в арктических регионах.