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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 14:43 Мск (16:43 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Ликвидаторы вспышки сибирской язвы вновь отправились в Ямальский район
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химзащита, защитный костюм, сибирская язва, (2018) | Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Накануне в Ямальском районе ЯНАО работала экспедиция из бактериологов, военных медиков и представителей войск РХБЗ. Эксперты провели мониторинг почвы на предмет выявления возбудителей сибирской язвы, вспышка которой была зафиксирована на территории в 2016 г. Взятые пробы в течение двух недель будут исследоваться в лаборатории.

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Анализ почвы и остатков мест сожжения павших оленей должен показать, сохранилась ли угроза для оленеводов. По итогам контрольных мероприятий в 2017 г. опасности не было выявлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Специалисты облетели девять захоронений, сделанных хозяевами погибших оленей: туши животных складывали в ямы, засыпали их хлоркой и поливали водой, чтобы вызвать реакцию. В соответствии с санитарными нормами проверка проводится ежегодно, после схода снега. По словам руководителя Службы ветеринарии ЯНАО Евгения Попова, во время проверки проводится дополнительная дезинфекция, чтобы объём хлорной извести был достаточным.

сибирская язва, ликвидаторы, Ямальский район(2018)|Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

"Моровые поля – это места, где регистрировался падеж от сибирской язвы, этот объект представляет потенциальную опасность. Зона отчуждения – тысяча метров вокруг него. Группа риска – ветеринарные врачи, оленеводы, животные. Вакцинация – единственный шанс не заразиться. Никто не заболеет, даже если пройдет по этим местам", - говорит он.

В Ямальском районе от вакцинации не отказывается никто.

Большинство участников экспедиции были в числе ликвидаторов вспышки инфекции в 2016 г. Тогда было уничтожено около 2 600 туш павших животных, напомнил начальник войск РХБЗ Центрального военного округа, генерал-майор Валерий Васильев. В операции по ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямальском районе приняло участие порядка 1000 человек.

Результаты проверки будут известны через две недели, пробы будут исследоваться в лаборатории филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны в Кирове.

Как сообщало Накануне.RU, на заседании коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Юрий Чайка поручил провести проверки сибиреязвенных скотомогильников в арктических регионах.

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08.08.2018 14:43 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
16:43 Екб

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Ликвидаторы вспышки сибирской язвы вновь отправились в Ямальский район
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