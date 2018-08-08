Югорский завод, который кормил рыбой Сталина, может стать банкротом

В Березовском районе Югры рыбоконсервный комбинат, которым владеет компания "Сибирская рыба", может быть признан банкротом. Местные власти пытаются решить проблему, однако предприятие не может привлечь деньги из-за многочисленных долгов, в частности, по зарплате.

В администрации района Накануне.RU сообщили, что работа на заводе идет небольшими темпами. Штат при полной загрузке с учетом сезонных работников – 74 человека, а на сегодня работает 23. Из них 18 человек находятся в вынужденном простое с выплатой 2/3 зарплаты, пятеро работают полный день. Имеются запасы товара на 4,5 млн руб. Из-за высокого гидрологического уровня реки Северная Сосьва отсутствовала возможность работать неводами. Из-за этого собственная рыбодобыча в летнюю путину началась позже на месяц, только 24 июля.

Руководство комбината пытается погасить долги по зарплате. По состоянию на 1 августа людям заплатили 3,6 млн руб. Остаток "зарплатного" долга – 2 млн руб., по гражданско-правовым договорам подряда или оказания услуг) – 393 тыс. руб.

Инициирована процедура признания "Сибирской рыбы" банкротом. Очередное заседание пройдет в окружном арбитраже 30 августа. С ноября 2017 г. администрация района и руководство предприятия пытаются решить имеющиеся проблемы. Власти использовали все возможные пути получения помощи от "Сбербанка", окружного Фонда поддержки предпринимательства и Регионального центра инвестиций. Сейчас компания не может получить финансовую поддержку из-за долгов по налогам и сборам в бюджеты различного уровня.

Для привлечения инвестиций и выравнивания финансового положения прошли маркетинговые акции по предоставлению скидок от 5 до 20% на реализуемую продукцию. Для ее сбыта договаривались о сотрудничестве с сетевыми компаниями Югры. 13 организаций готовы покупать рыбу и рыбные консервы.

Состоялись совещания с представителями "Салехардского рыбокомбината" о перспективах сотрудничества. Стороны обсудили объемы инвестиций в модернизацию производственных мощностей "Сибирской рыбы", а также окупаемость затрат. Предприятие может инвестировать в модернизацию собственные деньги при условии окружной поддержки.

Отметим, завод основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль.