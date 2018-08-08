Югорский завод, который кормил рыбой Сталина, может стать банкротом

в этот день
08.08.18
17:03
В Екб.19:03
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Спрос на жилье упадет": застройщик раскритиковал повышение НДС
Активисты, поднявшие со дна пруда Сталина, заявили о давлении властей
Главное
Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

Тема дня
ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 44

Югорский завод, который кормил рыбой Сталина, может стать банкротом
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

рыбзавод рыба (2016) | Фото: Накануне.ru

В Березовском районе Югры рыбоконсервный комбинат, которым владеет компания "Сибирская рыба", может быть признан банкротом. Местные власти пытаются решить проблему, однако предприятие не может привлечь деньги из-за многочисленных долгов, в частности, по зарплате.

В администрации района Накануне.RU сообщили, что работа на заводе идет небольшими темпами. Штат при полной загрузке с учетом сезонных работников – 74 человека, а на сегодня работает 23. Из них 18 человек находятся в вынужденном простое с выплатой 2/3 зарплаты, пятеро работают полный день. Имеются запасы товара на 4,5 млн руб. Из-за высокого гидрологического уровня реки Северная Сосьва отсутствовала возможность работать неводами. Из-за этого собственная рыбодобыча в летнюю путину началась позже на месяц, только 24 июля.

Руководство комбината пытается погасить долги по зарплате. По состоянию на 1 августа людям заплатили 3,6 млн руб. Остаток "зарплатного" долга – 2 млн руб., по гражданско-правовым договорам подряда или оказания услуг) – 393 тыс. руб.

(2005)|Фото: www.catfish.lv

Инициирована процедура признания "Сибирской рыбы" банкротом. Очередное заседание пройдет в окружном арбитраже 30 августа. С ноября 2017 г. администрация района и руководство предприятия пытаются решить имеющиеся проблемы. Власти использовали все возможные пути получения помощи от "Сбербанка", окружного Фонда поддержки предпринимательства и Регионального центра инвестиций. Сейчас компания не может получить финансовую поддержку из-за долгов по налогам и сборам в бюджеты различного уровня.

Для привлечения инвестиций и выравнивания финансового положения прошли маркетинговые акции по предоставлению скидок от 5 до 20% на реализуемую продукцию. Для ее сбыта договаривались о сотрудничестве с сетевыми компаниями Югры. 13 организаций готовы покупать рыбу и рыбные консервы.

Состоялись совещания с представителями "Салехардского рыбокомбината" о перспективах сотрудничества. Стороны обсудили объемы инвестиций в модернизацию производственных мощностей "Сибирской рыбы", а также окупаемость затрат. Предприятие может инвестировать в модернизацию собственные деньги при условии окружной поддержки.

Отметим, завод основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль.

Другие новости по темам: Сибирская рыба, рыбозавод, Березовский район сосьвинская сельд, тугун
08.08.2018 14:52 Мск | Березово | Михаил Лукашкин
16:52 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Югорский завод, который кормил рыбой Сталина, может стать банкротом
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+