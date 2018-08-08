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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 14:49 Мск (16:49 Екб)
общество | Челябинская область
Полпред на Урале поговорил с челябинскими властями о дольщиках, экологии и здравоохранении
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Николай Цуканов (2018) | Фото:Накануне.RU

Экологию, здравоохранение, банкротство предприятий и вопрос обманутых дольщиков обсудили на совещании под председательством полпреда в УрФО Николая Цуканова в Челябинске 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Открывая совещание, полпред поблагодарил губернатора Бориса Дубровского за проведенный день, отметив, что успел поговорить с главой области о многих проблемах, по всем вопросам есть понимание.

Цуканов отметил экономические успехи региона - вырос индекс промышленного производства на 3%, объем валового продукта составил более миллиарда рублей. Существенный рост отмечен в добыче полезных ископаемых, обрабатывающем производстве. По объему инвестиций регион занимает четвертое место в УрФО.

На Южном Урале стабильно развивается жилищное строительство. Здесь полпред отметил работу по переселению граждан из аварийного жилья и решение вопроса с дольщиками. Он подчеркнул, что принимаемые региональными властями меры позволили улучшить ситуацию, но до конца проблема не решена.

Среди минусов полпред отметил высокую задолженность по заработной плате, рост числа банкротств предприятий. Почти четверть банкротств предприятий по УрФО приходится на Челябинскую область. Цуканов подчеркнул, что эти вопросы участники обсудят в ходе совещания.

Отдельно Николай Цуканов остановился на "непростой экологической ситуации" в регионе. Он подчеркнул, что в Челябинске и Златоусте уровень загрязнения воздуха оценивается как высокий, в Магнитогорске, как очень высокий. Он отметил, что свою лепту в загрязнения воздуха вносят свалки и автотранспорт. В регионе более 420 свалок требуют закрытия и рекультивации, особенно острая проблема с челябинской городской свалкой.

Цуканов подчеркнул, что региону необходима комплексная программа, подчеркнув, что области одной с такими проблемами не справиться. Он призвал региональную власть решать эти проблемы совместно с федеральными министерствами.

Он подчеркнул, что необходимо решать проблему Коркинского разреза.

Говоря о здравоохранении он отметил, что коэффициент смертности в регионе превышает общероссийский уровень, снижается рождаемость. Младенческая смертность увеличилась на 23 процента. Высокой остаётся смертность от онкологических образований, добавив, что в регионе есть необходимые ресурсы для ее снижения.

Ранее Николай Цуканов посетил Челябинский металлургический комбинат.

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08.08.2018 14:49 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
16:49 Екб

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Полпред на Урале поговорил с челябинскими властями о дольщиках, экологии и здравоохранении
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