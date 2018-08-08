Полпред на Урале поговорил с челябинскими властями о дольщиках, экологии и здравоохранении

Экологию, здравоохранение, банкротство предприятий и вопрос обманутых дольщиков обсудили на совещании под председательством полпреда в УрФО Николая Цуканова в Челябинске 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание, полпред поблагодарил губернатора Бориса Дубровского за проведенный день, отметив, что успел поговорить с главой области о многих проблемах, по всем вопросам есть понимание.

Цуканов отметил экономические успехи региона - вырос индекс промышленного производства на 3%, объем валового продукта составил более миллиарда рублей. Существенный рост отмечен в добыче полезных ископаемых, обрабатывающем производстве. По объему инвестиций регион занимает четвертое место в УрФО.

На Южном Урале стабильно развивается жилищное строительство. Здесь полпред отметил работу по переселению граждан из аварийного жилья и решение вопроса с дольщиками. Он подчеркнул, что принимаемые региональными властями меры позволили улучшить ситуацию, но до конца проблема не решена.

Среди минусов полпред отметил высокую задолженность по заработной плате, рост числа банкротств предприятий. Почти четверть банкротств предприятий по УрФО приходится на Челябинскую область. Цуканов подчеркнул, что эти вопросы участники обсудят в ходе совещания.

Отдельно Николай Цуканов остановился на "непростой экологической ситуации" в регионе. Он подчеркнул, что в Челябинске и Златоусте уровень загрязнения воздуха оценивается как высокий, в Магнитогорске, как очень высокий. Он отметил, что свою лепту в загрязнения воздуха вносят свалки и автотранспорт. В регионе более 420 свалок требуют закрытия и рекультивации, особенно острая проблема с челябинской городской свалкой.

Цуканов подчеркнул, что региону необходима комплексная программа, подчеркнув, что области одной с такими проблемами не справиться. Он призвал региональную власть решать эти проблемы совместно с федеральными министерствами.

Он подчеркнул, что необходимо решать проблему Коркинского разреза.

Говоря о здравоохранении он отметил, что коэффициент смертности в регионе превышает общероссийский уровень, снижается рождаемость. Младенческая смертность увеличилась на 23 процента. Высокой остаётся смертность от онкологических образований, добавив, что в регионе есть необходимые ресурсы для ее снижения.

Ранее Николай Цуканов посетил Челябинский металлургический комбинат.