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Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 14:13 Мск (16:13 Екб)
экономика | Тюменская область
Моор посетил ялуторовскую кондитерскую фабрику, которая активно пользуется инвестподдержкой региона
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кондитерская фабрика шоколадки (2013) | Фото:gubernator74.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня в рамках визита в Ялуторовск посетил кондитерскую фабрику "Кураж". Предприятие, "зашедшее" в регион из Курганской области, активно пользуется мерами инвестподдержки, которые предлагает правительство Тюменской области, для расширения производства. Главе региона показали новую линию, которая будет производить карамель, в стадии монтажа - линия итальянского печенья. Она станет восьмой на ялуторовской площадке.

"Кураж" использует субсидии в виде возмещения части затрат по договорам лизинга, которые фабрике предоставил региональный департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства, а также целевой займ от Инвестиционного агентства Тюменской области. По словам финансового директора кондитерского объединения "Далматово", в которое входит ялуторовский "Кураж", Венеры Стариковой, такая поддержка позволяет входить в новые инвестиционные проекты.

Кондитерская фабрика "Кураж" выпускает сладкую продукцию с 2008 года. Под брендом "Далматово" работают две площадки, вторая расположена в Далматово Курганской области. На предприятии в Ялуторовске трудятся 225 человек. Благодаря их стараниям на рынки 22 регионов России поступает около сотни наименований продукции. Кроме того, тюменские сладости поставляются в Казахстан, Монголию, Киргизию, Беларусь и Германию.

"Фабрика "Кураж" - пример того, как предприниматель из другого региона выбрал для себя Ялуторовск, и самое главное - имеет большие планы по развитию этой площадки. Мы со своей стороны полностью его поддержим. Те проекты, которые они уже реализовали, себя окупают", - заявил Моор. Глава области отметил, важно сформировать на территории хорошую инвестиционную среду, чтобы любые предприниматели, местные и из других регионов принимали решение инвестировать в Ялуторовск.

 

Александр Моор также напомнил, что в Ялуторовске перерабатывается около 21% сельхозпродукции от общего объёма в регионе, поэтому местные предприятия должны быть флагманами в части продвижения тюменских товаров на рынки северных округов.

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08.08.2018 14:13 Мск | Ялуторовск | информационная служба Накануне.RU
16:13 Екб

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Моор посетил ялуторовскую кондитерскую фабрику, которая активно пользуется инвестподдержкой региона
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