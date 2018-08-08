Моор посетил ялуторовскую кондитерскую фабрику, которая активно пользуется инвестподдержкой региона

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня в рамках визита в Ялуторовск посетил кондитерскую фабрику "Кураж". Предприятие, "зашедшее" в регион из Курганской области, активно пользуется мерами инвестподдержки, которые предлагает правительство Тюменской области, для расширения производства. Главе региона показали новую линию, которая будет производить карамель, в стадии монтажа - линия итальянского печенья. Она станет восьмой на ялуторовской площадке.

"Кураж" использует субсидии в виде возмещения части затрат по договорам лизинга, которые фабрике предоставил региональный департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства, а также целевой займ от Инвестиционного агентства Тюменской области. По словам финансового директора кондитерского объединения "Далматово", в которое входит ялуторовский "Кураж", Венеры Стариковой, такая поддержка позволяет входить в новые инвестиционные проекты.

Кондитерская фабрика "Кураж" выпускает сладкую продукцию с 2008 года. Под брендом "Далматово" работают две площадки, вторая расположена в Далматово Курганской области. На предприятии в Ялуторовске трудятся 225 человек. Благодаря их стараниям на рынки 22 регионов России поступает около сотни наименований продукции. Кроме того, тюменские сладости поставляются в Казахстан, Монголию, Киргизию, Беларусь и Германию.

"Фабрика "Кураж" - пример того, как предприниматель из другого региона выбрал для себя Ялуторовск, и самое главное - имеет большие планы по развитию этой площадки. Мы со своей стороны полностью его поддержим. Те проекты, которые они уже реализовали, себя окупают", - заявил Моор. Глава области отметил, важно сформировать на территории хорошую инвестиционную среду, чтобы любые предприниматели, местные и из других регионов принимали решение инвестировать в Ялуторовск.

Александр Моор также напомнил, что в Ялуторовске перерабатывается около 21% сельхозпродукции от общего объёма в регионе, поэтому местные предприятия должны быть флагманами в части продвижения тюменских товаров на рынки северных округов.