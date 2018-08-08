В Свердловской области стартовала четвертая смена форума "Золотое сечение"

В Свердловской области стартовала четвертая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" – "Промышленные вызовы Урала". Традиционно обучение пройдут 200 школьников, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области

"Эта смена – проектная. Ребята собираются в проектные группы и под руководством представителей ведущих производственных предприятий разрабатывают и реализуют проекты, которые можно будет внедрять в реальный сектор экономики. Партнерами данной смены "Золотого сечения" являются компании, которые видят необходимость новых инфраструктурных индустриальных прорывов, понимают, как взгляд детей на развитие производства можно сегодня реализовать в реальном секторе экономике", – сказала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Предприятия-заказчики проектов будут следить и помогать в их реализации ребятам в течение всего обучения.

Планируется, что на заключительном мероприятии четверной смены – презентации проектов – директор фонда "Золотое сечение" Елена Короткова подведет итоги работы за год.

Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей.