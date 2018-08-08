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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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На месте березовой рощи в Академическом появится парк: "Жители будут счастливы"
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Валерий Ананьев, Березовая роща (2018) | Фото: Накануне.RU

На месте березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга "Атомстройкомплекс" (АСК) построит новый парк. Этим проектом застройщик планирует создать прецедент - перенести "досуговые элементы" и спортивные площадки из-под окон жильцов. Недовольные действиями АСК жители близлежащих домов изменят свое мнение, когда проект будет готов, уверен генеральный директор компании Валерий Ананьев, передает корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге много парковых зон, часть из которых эксплуатируются не должным образом. В Европе эту проблему решают застройщики - они облагораживают парки и переносят туда детские и спортивные площади, оставляя во дворах возводимых домов только зоны отдыха.

"Не всем нравится, когда ты отдыхаешь дома, а за окном кричат, играют в мяч. В Европе дворы - это закрытая территория с зеленью, фонтанами, пешеходными дорожками, скамейками. Все активности - в близлежащих парках", - рассказал Ананьев.

Такую задумку "Атомстройкомплекс" решил воплотить в Академическом районе, но она встретила сопротивление местных жителей. Кроме того, градостроительные нормы не позволяют перенести центры досуга из дворов.

Березовая роща, Атомстройкомплекс(2018)|Фото: Атомстройкомплекс

"Но, думаю, здравый смысл и упорство победят, и нас поддержат", - добавил глава АСК.

Пока местные жители утверждают, что им "и так хорошо".

"Мы считаем, что все будет здорово, мы создадим прецедент, мы построим новый парк со всеми досуговыми вещами, будет шикарно - будет более 6 га, парк будет сравним с парком Павлика Морозова. Вокруг будет построено современное жилье с закрытыми дворами, парк будет проницаем, все жители близлежащих дворов будут им пользоваться. Я думаю, что нам хватит компетенций, чтобы реализовать нашу мечту, и жители будут счастливы, что появился такой парк, и будут наслаждаться жизнью вблизи роскошного парка", - заявил Валерий Ананьев.

Напомним, что жители Академического района и Краснолесья выступают против вырубки березовой рощи и утверждают, что "Атомстройкомплекс" вырубает деревья незаконно. Активисты подали в суд на компанию "ДОМ.РФ", которая передала земельный участок в аренду АСК. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

академический, березовая роща(2018)|Фото: vk.com/iliabelous

Валерий Ананьев подтвердил, что компания, действительно, получила участок в аренду. По его словам, после того, как будет готов проект планировки и пройдут все необходимые процедуры, АСК сможет оформить землю в собственность.

"Все, что мы считаем, должно быть передано городу - площадь под садики, школы, парк - будет передано городу. Мы все это сделаем в соответствии с законом. Землю будем использовать по назначению, никаких нарушений мы даже мысленно допустить не можем", - заверил Валерий Ананьев, подчеркнув, что АСК "не может ничего делать не по закону".

Валерий Ананьев, Березовая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: березовая роща, академический, краснолесье, атомстройкомплекс, аск, валерий ананьев
08.08.2018 14:19 Мск | Екатеринбург | Анна Смирнова
16:19 Екб

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На месте березовой рощи в Академическом появится парк: "Жители будут счастливы"
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