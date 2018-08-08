На месте березовой рощи в Академическом появится парк: "Жители будут счастливы"

На месте березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга "Атомстройкомплекс" (АСК) построит новый парк. Этим проектом застройщик планирует создать прецедент - перенести "досуговые элементы" и спортивные площадки из-под окон жильцов. Недовольные действиями АСК жители близлежащих домов изменят свое мнение, когда проект будет готов, уверен генеральный директор компании Валерий Ананьев, передает корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге много парковых зон, часть из которых эксплуатируются не должным образом. В Европе эту проблему решают застройщики - они облагораживают парки и переносят туда детские и спортивные площади, оставляя во дворах возводимых домов только зоны отдыха.

"Не всем нравится, когда ты отдыхаешь дома, а за окном кричат, играют в мяч. В Европе дворы - это закрытая территория с зеленью, фонтанами, пешеходными дорожками, скамейками. Все активности - в близлежащих парках", - рассказал Ананьев.

Такую задумку "Атомстройкомплекс" решил воплотить в Академическом районе, но она встретила сопротивление местных жителей. Кроме того, градостроительные нормы не позволяют перенести центры досуга из дворов.

"Но, думаю, здравый смысл и упорство победят, и нас поддержат", - добавил глава АСК.

Пока местные жители утверждают, что им "и так хорошо".

"Мы считаем, что все будет здорово, мы создадим прецедент, мы построим новый парк со всеми досуговыми вещами, будет шикарно - будет более 6 га, парк будет сравним с парком Павлика Морозова. Вокруг будет построено современное жилье с закрытыми дворами, парк будет проницаем, все жители близлежащих дворов будут им пользоваться. Я думаю, что нам хватит компетенций, чтобы реализовать нашу мечту, и жители будут счастливы, что появился такой парк, и будут наслаждаться жизнью вблизи роскошного парка", - заявил Валерий Ананьев.

Напомним, что жители Академического района и Краснолесья выступают против вырубки березовой рощи и утверждают, что "Атомстройкомплекс" вырубает деревья незаконно. Активисты подали в суд на компанию "ДОМ.РФ", которая передала земельный участок в аренду АСК. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Валерий Ананьев подтвердил, что компания, действительно, получила участок в аренду. По его словам, после того, как будет готов проект планировки и пройдут все необходимые процедуры, АСК сможет оформить землю в собственность.

"Все, что мы считаем, должно быть передано городу - площадь под садики, школы, парк - будет передано городу. Мы все это сделаем в соответствии с законом. Землю будем использовать по назначению, никаких нарушений мы даже мысленно допустить не можем", - заверил Валерий Ананьев, подчеркнув, что АСК "не может ничего делать не по закону".