Борьба со свалками: в лесах Подмосковья начали устанавливать мусорные контейнеры

В лесах Московской области начали устанавливать мусорные контейнеры. Это происходит в рамках борьбы с несанкционированными свалками, передает РИА Новости.

Всего установят 400 контейнеров. Они будут взяты на баланс комитетом лесного хозяйства Подмосковья, который будет заключать договоры на обслуживание этих контейнеров и на вывоз мусора с подрядчиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на берегу Патрушихинского пруда образовалось несколько стихийных свалок. Мусор приносят сами отдыхающие. В администрации района заявили, что за содержание территории отвечает подрядчик.