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Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Новости
08.08.2018 14:22 Мск (16:22 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
"Краснодарского каннибала" переводят из СИЗО: он тяжело болен
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СИЗО №1 Челябинск камеры коридор (2014) | Фото: Алексей Севастьянов

В Следственном комитете рассказали о работе по уголовному делу "семьи каннибалов" из Краснодара. Один из них будет помещен в спецбольницу.
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Напомним, 8 сентября прошлого года 35-летний краснодарец и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в тот же день. Как считают следователи, в ходе употребления спиртного между ними возник конфликт, и мужчина убил новую знакомую.

"Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы", - рассказывали ранее в следствии.

Позднее по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне были изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части женщины, а в подвале и на прилегающей территории - некоторые останки тела убитой.

Обоих подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Краснодарскому краю, уже во время расследования были получены сведения об имеющемся у мужчины опасном инфекционном заболевании, которое препятствует его дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создает угрозу его жизни. Было принято решение в ближайшее время изменить ему меру пресечения и поместить в специализированное лечебное учреждение.

В адрес краевого главного управления Росгвардии направлено письмо по вопросу обеспечения охраны места содержания и лечения "каннибала".

Как добавили в следствии, супруга мужчины признана вменяемой. Предварительное следствие по уголовному делу сейчас продолжается.

Ранее сообщалось, что семья "краснодарских каннибалов" может быть причастна к исчезновению около 30 человек.

Другие новости по темам: Краснодар, каннибалы, дело, расследование
08.08.2018 14:22 Мск | Краснодар | информационная служба Накануне.RU
16:22 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.09.2017 08:46 Мск
Подозреваемый по "делу семьи каннибалов" из Краснодара при задержании оказал активное сопротивление

Ранее 25.09.2017 15:56 Мск
СКР о "деле семьи каннибалов" из Краснодара: Было ли мясо человеческим, покажет экспертиза

Ранее 25.09.2017 14:58 Мск
СМИ: В Краснодаре семья каннибалов 18 лет убивала и ела людей








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"Краснодарского каннибала" переводят из СИЗО: он тяжело болен
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