"Краснодарского каннибала" переводят из СИЗО: он тяжело болен

В Следственном комитете рассказали о работе по уголовному делу "семьи каннибалов" из Краснодара. Один из них будет помещен в спецбольницу.

Напомним, 8 сентября прошлого года 35-летний краснодарец и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в тот же день. Как считают следователи, в ходе употребления спиртного между ними возник конфликт, и мужчина убил новую знакомую.

"Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы", - рассказывали ранее в следствии.

Позднее по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне были изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части женщины, а в подвале и на прилегающей территории - некоторые останки тела убитой.

Обоих подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Краснодарскому краю, уже во время расследования были получены сведения об имеющемся у мужчины опасном инфекционном заболевании, которое препятствует его дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создает угрозу его жизни. Было принято решение в ближайшее время изменить ему меру пресечения и поместить в специализированное лечебное учреждение.

В адрес краевого главного управления Росгвардии направлено письмо по вопросу обеспечения охраны места содержания и лечения "каннибала".

Как добавили в следствии, супруга мужчины признана вменяемой. Предварительное следствие по уголовному делу сейчас продолжается.

Ранее сообщалось, что семья "краснодарских каннибалов" может быть причастна к исчезновению около 30 человек.