Моор посоветовал производителям стройматериалов идти на север

Глава Тюменской области Александр Моор посоветовал ялуторовским производителям стройматериалов активнее продвигаться на север. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Моор посетил цех по производству строительных материалов ООО "Паритет", тесно сотрудничающего с северными округами "матрешки".

По словам врио губернатора, тюменскому бизнесу стоит двигаться на Ямал и в Югру, где идет активное строительство. В пример Моор привел стройку дороги Надым - Салехард, на которой побывал накануне с ямальским коллегой Дмитрием Артюховым. По словам главы региона, на этом объекте практически все металлоконструкции - тюменского производства.

"Думаю, что компании с юга Тюменской области вполне могут эти рынки занимать. Очень здорово, что такие молодые и амбициозные ребята приходят в производство и обеспечивают своей продукцией не только локальные рынки, но и очень двигаются на Ямал и в Югру. На севере ведется активное строительство", - выразил мнение врио главы региона.

На предприятии "Паритет" работают 49 человек. Владельцы бизнеса внедряют в производство современные передовые технологии, модернизируют его для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность, сократить трудоемкость, снизить себестоимость продукции. На одной площадке с этим заводом развивается еще один перспективный проект - идет строительство комплекса для сервисного обслуживания строительной, грузовой и специальной техники "ЯлтКомплектСтрой".

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик отметил, что на территории города реализуется более 20 инвестиционных проектов в разных направлениях. "Со своей стороны оказываем им помощь в подключении инженерных сетей и отведении земельных участков, практически занимаемся всеми проектами в ручном режиме", - пояснил он.